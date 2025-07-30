Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: İşsizlik hedefin de altında seyrediyor

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Son 26 aydır tek haneli seviyelerde istikrarlı seyreden işsizlik oranı, program hedefimizden daha iyi bir patikada ilerlemektedir." ifadesini kullandı.

Yılmaz, sosyal medya hesabından Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayımlanan haziran ayı iş gücü istatistiklerine ilişkin paylaşımda bulundu.

İşsizlik oranının bir önceki aya göre 0,2 puan yükselerek yüzde 8,6 olduğunu belirten Yılmaz, "Son 26 aydır tek haneli seviyelerde istikrarlı seyreden işsizlik oranı program hedefimizden daha iyi bir patikada ilerlemektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Yılmaz, haziran ayında mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranının geçen yıla göre 0,5 puan azalarak yüzde 8,6 olarak gerçekleştiğini, kadınlarda ise aynı dönem itibarıyla 1 puan azalarak yüzde 11,4'e gerilediğini bildirerek, şunları kaydetti:

"Enflasyonun kontrol altına alındığı, ekonomiye güvenin pekiştiği bu süreçte istihdamımızı artırmaya yönelik çok boyutlu tedbirler almaya, kadınların ve gençlerin iş gücüne katılımını destekleyen politikalarımızı uygulamaya devam ediyoruz. Sürdürülebilir kalkınma anlayışımız doğrultusunda istihdamı sadece nicelik yönüyle ele almayan, istihdamın bölgesel dağılımını, niteliğini ve verimliliğini gözeten bir yaklaşımla iş gücü piyasasındaki dönüşümü şekillendiriyoruz. Uyguladığımız politikalar ile sosyal refahı güçlendirmeyi, fırsat eşitliğini artırmayı ve toplumsal refahı ileriye taşımayı amaçlıyoruz."

BAKAN IŞIKHAN: İŞSİZLİK ORANI SON 26 AYDIR TEK HANEDE

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) yayımladığı haziran ayı iş gücü istatistiklerini değerlendirdi.

İşsizlik oranının son 26 aydır tek hanede seyretmeye devam ettiğine dikkati çeken Işıkhan, şunları kaydetti:

"İşsizlik oranı, bir önceki yıla göre 0,5 puan azalarak yüzde 8,6 seviyesinde gerçekleşti. İşsiz sayısı da bir önceki yıla göre 187 bin kişi azalarak 3 milyon 47 bin kişi oldu. Son verilerle istihdam edilenlerin sayısı 32 milyon 452 bin kişi, istihdam oranı ise yüzde 48,9 olarak gerçekleşti. İş gücü, bir önceki aya göre 33 bin kişi artarak 35 milyon 498 bin kişiye ulaştı. Genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki yıla göre 2,1 puan azalarak yüzde 16,2 seviyesine geriledi."