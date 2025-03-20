İSTANBUL 9°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
20 Mart 2025 Perşembe / 21 Ramazan 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    38,0059
  • EURO
    41,5117
  • ALTIN
    3716
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: OVP hedefinin de ötesinde bir iyileşme gerçekleşti
Ekonomi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: OVP hedefinin de ötesinde bir iyileşme gerçekleşti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, işsizlik oranının 2024 yılında yüzde 8,7 seviyesine inerek, Orta Vadeli Program (OVP) hedefinin de ötesinde bir iyileşmeyle 2012 yılı sonrasındaki en düşük seviyesine gerilediğini bildirdi.

AA20 Mart 2025 Perşembe 12:32 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: OVP hedefinin de ötesinde bir iyileşme gerçekleşti
ABONE OL

Yılmaz, sosyal medya hesabından, Türkiye İstatistik Kurumunca açıklanan 2024'e ilişkin iş gücü istatistiklerini değerlendirdi.

İş gücüne katılım oranı artarken işsizliğin azalmaya, ekonominin istihdam üretmeye devam ettiğini vurgulayan Yılmaz, "İşsizlik oranı 2024 yılında yüzde 8,7 seviyesine inerek, OVP hedefinin de ötesinde bir iyileşmeyle 2012 yılı sonrasındaki en düşük seviyesine gerilemiştir. İstihdamımız yaklaşık 1 milyon kişi artarak, 2024 yılında 32,6 milyon kişiye ulaşmıştır." ifadesini kullandı.

Yılmaz, kadınlarda ve gençlerde iş gücüne katılma oranı artarken, işsizliğin düşmesinin sevindirici bir gelişme olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"Kadınlar ve gençler başta olmak üzere istihdamda artışların sürmesiyle ekonomimizin daha da güçlenmesini bekliyoruz. Vatandaşlarımızın refahını ve alım gücünü korumak, üreticilerimizi desteklemek ve fiyat istikrarını sağlamak en temel önceliklerimizdendir. Sağladığımız ekonomik öngörülebilirlik, siyasi istikrar ve uyguladığımız politikalar neticesinde yatırım, istihdam, üretim ve ihracat odaklı yaklaşımımızla makroekonomik hedeflerimize 2025 yılında da emin adımlarla ilerliyoruz. Türkiye'nin geleceği, güçlü ekonomisi ve kararlı politikalarıyla aydınlık olacaktır. Hep birlikte daha güçlü, daha müreffeh bir Türkiye için gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceğiz."

  • Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz
  • İşsizlik oranı
  • İşsizlik

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.