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Ekonomi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: OVP'nin ana çerçevesini koruyarak yatırım, istihdam ve ihracatı destekleyeceğiz

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve yönetim kurulu üyeleriyle görüşen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Orta Vadeli Program (OVP) hazırlıklarına devam ettiklerini dile getirdi.

AA20 Ağustos 2024 Salı 10:20 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: OVP'nin ana çerçevesini koruyarak yatırım, istihdam ve ihracatı destekleyeceğiz
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Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, gelecek ay duyurulacak 2025-2027 dönemini içeren OVP hazırlıklarına devam ettiklerini belirtti.

"GELECEĞİMİZ İNŞA EDİYORUZ"

Bu kapsamda, Hisarcıklıoğlu'nun ev sahipliğinde, TOBB yönetim kurulu üyelerinin, hem güncellenecek OVP hem de reel sektörü ilgilendiren farklı hususlara ilişkin tespit, görüş ve önerilerini aldıklarını ifade eden Yılmaz, "Dünyada ve bölgemizde ekonomik ve jeopolitik bakımdan zorlu bir dönemden geçerken siyasi istikrar ve güven ortamında, istişarelere dayalı öngörülebilir politikalar ile güçlü bir şekilde geleceğimizi inşa ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"TEMEL AMACIMIZ ENFLASYONU DÜŞÜRMEK"

Yılmaz, bu süreçte iş dünyasının tecrübe birikimine ve dinamizmine güvendiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Önümüzdeki dönemde de temel amacımız enflasyonu düşürmek, istikrar içinde büyümek, sosyal refahı kalıcı olarak artırmak olacaktır. Bu kapsamda, geçtiğimiz yıl yayınladığımız OVP'nin ana çerçevesini koruyarak yatırım, istihdam, üretim ve ihracatı desteklemeyi sürdüreceğiz. Ayrıca, tarihimizin en büyük deprem afetinin yaralarını sarmaya ve ülkemizi geleceğe çok daha dirençli hazırlamaya dönük çalışmalarımıza devam edeceğiz. Görüş ve önerileriyle çalışmalarımıza katkı veren TOBB Başkanı Sayın Rifat Hisarcıklıoğlu'na ve TOBB yönetiminin kıymetli üyelerine teşekkür ediyorum."

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