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Ekonomi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Tasarruflar olumlu gidişatı destekleyecek

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 'Bugün açıkladığımız ve ana amaçlarından biri mali disiplinin güçlendirilmesi olan 'Kamuda Tasarruf ve Verimlilik' paketi kamu harcamalarını azaltırken, yurt içi tasarruflarımızı artırarak cari dengedeki olumlu gidişatı destekleyecek.' ifadesini kullandı.

AA13 Mayıs 2024 Pazartesi 19:40 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Tasarruflar olumlu gidişatı destekleyecek
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Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, mart ayı ödemeler dengesi istatistiklerini değerlendirdi.

Cari işlemler açığının azalmaya devam ettiğini, 2024 yılı mart ayı itibarıyla yıllıklandırılmış cari açığın, 2023 yılı mayıs ayına göre 25,8 milyar dolar azalarak 31,2 milyar dolar seviyesine gerilediğini belirten Yılmaz, 2024 yılı ocak-mart döneminde ise cari açıktaki iyileşmenin geçen senenin aynı dönemine göre 13,7 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiğini bildirdi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, cari işlemler dengesindeki iyileşmenin, büyük ölçüde dış ticaret açığındaki düşüşten kaynaklandığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı, 2024 yılı ocak-mart döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre toplam 15,1 milyar dolar azalmıştır. Bugün açıkladığımız ve ana amaçlarından biri mali disiplinin güçlendirilmesi olan 'Kamuda Tasarruf ve Verimlilik' paketi de kamu harcamalarını azaltırken, yurt içi tasarruflarımızı artırarak cari dengedeki olumlu gidişatı destekleyecek.

Kararlılıkla uygulamaya devam ettiğimiz ekonomi programımızla cari açığın daha da azalmasını ve finansman kalitesinin daha da artmasını öngörüyoruz."

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