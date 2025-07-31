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Ekonomi

Kamu işçilerinin zam pazarlığında hükümet yeni teklif sundu

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay ile Beştepe'de bir araya geldi. Türk-İş Başkanı Atalay, görüşme sonrasında 'Hükümet yeni teklif sundu, olumluya yakın bir teklif gibi görünüyor.' dedi.

İHA31 Temmuz 2025 Perşembe 23:18 - Güncelleme:
Kamu işçilerinin zam pazarlığında hükümet yeni teklif sundu
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü (KÇP) görüşmeleri çerçevesinde Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) Genel Başkanı Ergün Atalay ile bir araya geldi.

Karayolları, demiryolları, elektrik üretim santralleri, bakanlıklar, üniversiteler ve hastanelerin de aralarında bulunduğu kamu kurum ve kuruluşlarındaki 600 bine yakın işçiyi kapsayan 2025 yılı KÇP görüşmelerinde süreç devam ediyor.

Görüşmeler kapsamında Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türk-İş Başkanı Ergün Atalay ile Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi. Görüşmede, hükümetin önceki gün verdiği son teklifindeki rakamların revize edildiği belirtiliyor.

Öte yandan KÇP görüşmelerinde TÜHİS, en son ilk altı ay için yüzde 24, ikinci altı ay için yüzde 11, üçüncü altı ay için yüzde 10, dördüncü altı ay için yüzde 6 zam teklif etmişti. Fakat bu teklif TÜRK-İŞ tarafından kabul edilmemişti.

"HÜKÜMET YENİ TEKLİF SUNDU"

Atalay, görüşmede geçmişte yapılan teklifleri tartıştıklarını ve hükümetin kendilerine yeni bir teklifin sunulduğunu dile getirerek, "2025 yılının ikinci 6 ayı için verilen yüzde 11'i aştık ama yüzde 16,67'yi bulmadı. Şimdi arkadaşlar görüşsünler. Çünkü kararı onlar verecekler." açıklamasında bulundu.

"TEKLİF YÜZDE YÜZ OLUMLU DEĞİL. AMA OLUMLUYA YAKIN"

Hükümetin yaptığı son teklife ilişkin konuşan Atalay, "Yüzde yüz olumlu değil. Ama olumluya yakın bir teklif gibi gözüküyor. Arkadaşlarımızı değerlendirsinler. Çünkü kararı verecekler onlar. Sendikalar, işçi, onlar karar verecek. Ondan sonra ben onların dediği karara uyacağım" ifadelerine yer verdi.

  • cevdet yılmaz
  • TÜRK İŞ

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