29 Ağustos 2025 Cuma
  Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Türkiye Yüzyılı vizyonunda ekonomik istikrar önceliğimiz
Ekonomi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Türkiye Yüzyılı vizyonunda ekonomik istikrar önceliğimiz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısında Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda makroekonomik istikrarı güçlendirme, yatırımı ve istihdamı artırma çalışmalarının sürdüğünü vurguladı. Orta Vadeli Program hazırlıklarının da ortak akıl ve istişareyle yürütüldüğünü belirtti.

HABER MERKEZİ29 Ağustos 2025 Cuma 19:59 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Türkiye Yüzyılı vizyonunda ekonomik istikrar önceliğimiz
ABONE OL

Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısını değerlendiren Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

2026-2028 dönemini kapsayacak Orta Vadeli Programımızın (OVP) hazırlıklarını katılımcı bir anlayışla sürdürüyoruz.

Bugün bu kapsamda kıymetli bakan arkadaşlarımızla birlikte, iş dünyamızın lokomotif kuruluşlarından Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) yönetimi ile bir araya gelerek talep, beklenti ve önerilerini dinledik.

Türkiye'nin kalkınma hamlesinde, üretimden ihracata, istihdamdan sosyal refaha kadar en büyük katkıyı sağlayan kesimlerden biri şüphesiz ki iş dünyamızın kıymetli temsilcileridir.

Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda; makroekonomik istikrarı güçlendirmek, yatırımı ve istihdamı artırmak, sosyal refahı geniş kesimlere yaymak için çalışmalarımızı aralıksız bir şekilde sürdürüyoruz. OVP'yi de bu hedeflere ulaşmak üzere kapsayıcı bir şekilde, ortak akıl ve istişare zemininde hazırlıyoruz.

Görüş ve katkılarıyla çalışmalarımıza katkı sunan TİSK Başkanı Sayın Özgür Burak Akkol'a ve yönetimine teşekkür ediyorum.

