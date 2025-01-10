İSTANBUL 16°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Ocak 2025 Cuma / 11 Recep 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    35,419
  • EURO
    36,4106
  • ALTIN
    3066.17
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Ülkemizin kalkınma yolculuğunda iş dünyamızın aktif katkısını çok önemsiyoruz
Ekonomi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Ülkemizin kalkınma yolculuğunda iş dünyamızın aktif katkısını çok önemsiyoruz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İzmir Ticaret Odası (İZTO) Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, İzmir Ticaret Borsası (İTB) Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli ve bu kuruluşların yönetim kurulu üyelerini kabul etti.

AA10 Ocak 2025 Cuma 18:19 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Ülkemizin kalkınma yolculuğunda iş dünyamızın aktif katkısını çok önemsiyoruz
ABONE OL

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantıya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Yılmaz, iş dünyası ile istişare geleneğini sürdürdüklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Toplantıda, İzmir iş dünyasının bölgesel ve ulusal ölçekteki beklenti ve taleplerini ele aldık. Aynı zamanda, İzmir ve Ege Bölgesi'nde devam eden projelerin mevcut durumuna ilişkin bilgi aldık, ekonomi programımıza ilişkin öngörülerimizi, hedeflerimizi ve politikalarımızı paylaştık. Ülkemizin kalkınma yolculuğunda iş dünyamızın aktif katkısını çok önemsiyoruz. Milletvekillerimize, oda başkanlarımıza ve yönetimlerine ziyaretleri için teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum."

Toplantıda, AK Parti İzmir milletvekilleri Eyüp Kadir İnan ve Şebnem Bursalı da yer aldı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.