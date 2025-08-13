İSTANBUL 30°C / 23°C
Parçalı bulutlu, güneşli
13 Ağustos 2025 Çarşamba / 19 Safer 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    40,747
  • EURO
    47,7342
  • ALTIN
    4405
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Yatırımlarda sadece nicelik açısından değil, nitelik bakımından da iyileşme gözlemlemekteyiz
Ekonomi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Yatırımlarda sadece nicelik açısından değil, nitelik bakımından da iyileşme gözlemlemekteyiz

Yerli ve milli Next Sosyal hesabından paylaşım yapan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, '13 milyar doları aşan yıllıklandırılmış uluslararası doğrudan yatırımlar Mayıs 2023'ten bu yana en yüksek seviyesine ulaşmıştır. Yatırımlarda sadece nicelik açısından değil, nitelik bakımından da iyileşme gözlemlemekteyiz' dedi.

AA13 Ağustos 2025 Çarşamba 16:09 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Yatırımlarda sadece nicelik açısından değil, nitelik bakımından da iyileşme gözlemlemekteyiz
ABONE OL

Yılmaz, Next Sosyal'deki hesabından, haziran ayı ödemeler dengesi verilerine ilişkin paylaşım yaptı.

Uluslararası doğrudan yatırımların, bu yılın ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 27 artarak 6,3 milyar dolar olarak gerçekleştiğini aktaran Yılmaz, "13 milyar doları aşan yıllıklandırılmış uluslararası doğrudan yatırımlar Mayıs 2023'ten bu yana en yüksek seviyesine ulaşmıştır. Yatırımlarda sadece nicelik açısından değil, nitelik bakımından da iyileşme gözlemlemekteyiz." değerlendirmesinde bulundu.

"TEKNOLOJİ TABANLI GİRİŞİMLERE YÖNELİK YATIRIMLARIN ETKİSİ MEMNUNİYET VERİCİDİR"

Yılmaz, yılın ilk altı ayında, uluslararası yatırımlar içinde gayrimenkulün payı gerilerken, imalat sanayisi ve ticaret sektörlerinin payının arttığına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Özellikle ticaret sektöründeki yükselişte, teknoloji tabanlı girişimlere yönelik yatırımların etkisi memnuniyet vericidir. Yatırımcıların karşılaştığı sorunların çözüme kavuşturulması, iş ve yatırım ortamımızın cazibesinin arttırılması ile özel sektör yatırımlarının ve üretimin teşvik edilmesini odağına alan Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YOİKK) çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

Bu doğrultuda kararlılıkla takip ettiğimiz YOİKK Eylem Planımız ve Uluslararası Doğrudan Yatırım Stratejimiz ile hem dünyada yatırımlardan daha fazla pay almayı, hem de ülkemize gelen yatırımları nitelik bakımından daha da iyileştirmeyi hedefliyoruz."

ÖNERİLEN VİDEO

Akıncı TİHA'dan hedefe tam isabet!

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.