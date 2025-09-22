Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan Avrupa Birliği mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Maslahatgüzarı Jurgis Vilcinskas ve üye ülke büyükelçilerini kabul etti.

NSosyal hesabından görüşmeye ilişkin paylaşım yapan Yılmaz, Ukrayna'daki savaş ve Gazze'deki insani kriz başta olmak üzere çevrede derinleşen istikrarsızlıkları, bölgesel meseleleri ve küresel ekonomide artan belirsizlikleri ele aldıklarını belirtti.

Cevdet Yılmaz, AB'nin genişleme politikası, gümrük birliğinin güncellenmesi, vize serbestisi süreci, enerji ve ulaştırma alanlarında işbirliği, düzensiz göç yönetimi, güvenlik ve savunma konularının da görüşmenin diğer başlıklarını oluşturduğunu aktararak, şunları kaydetti:

"Küresel belirsizliklerin arttığı bu dönemde Türkiye-AB ilişkilerinde somut adımların atılması, pozitif bir gündem oluşturulması, hem AB üyesi ülkeler hem de bölgemiz için hayati önem taşımaktadır. 85 milyonluk dinamik nüfusumuz, güçlü ekonomimiz ve Orta Doğu'dan Afrika'ya, Balkanlar'dan Kafkasya'ya uzanan stratejik, siyasi, ekonomik ve kültürel etki alanımızla, en büyük ticaret ortağımız olan Avrupa ile ortak geleceğimiz için birlikte çalışmaya devam edeceğiz."

Görüşmede, Dışişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Kemal Bozay da yer aldı.