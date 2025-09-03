İSTANBUL 31°C / 22°C
Ekonomi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan enflasyon mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 'Önümüzdeki günlerde güncellenecek olan Orta Vadeli Program çerçevesinde; bütüncül politikalar izlenerek enflasyon ile kararlı ve koordineli mücadelemiz devam edecektir.' açıklamasında bulundu.

3 Eylül 2025 Çarşamba 10:57
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan enflasyon mesajı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ağustos ayı enflasyon verilerini değerlendirdi.

Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Yıllık enflasyon oranı 15 aydır kesintisiz düşerek yüzde 32,95 olmuştur.

Ağustos ayı enflasyonunun beklentilerin bir miktar üzerinde gelmesinde zirai don ve kuraklıktan etkilenen gıda fiyatları önemli paya sahiptir. Aylık enflasyonun yaklaşık üçte biri bu alandan kaynaklanmıştır.

Yıllık enflasyon oranı 2025 yıl sonunda Merkez Bankası tahmin aralığı olan yüzde 25-29 ile uyumlu bir patikada gelişmektedir.

Önümüzdeki günlerde güncellenecek olan Orta Vadeli Program çerçevesinde; bütüncül politikalar izlenerek enflasyon ile kararlı ve koordineli mücadelemiz devam edecektir.

Beşeri sermaye, lojistik, sosyal konut, gıda ve enerji başta olmak üzere, öncelikli alanlarda izleyeceğimiz politikalar, verimliliği artırıcı yaklaşım, yeşil ve dijital dönüşüm süreçleri ile dengeli büyümeyi sağlarken, dezenflasyon sürecini desteklemeyi sürdüreceğiz.

