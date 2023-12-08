Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan kararlılık mesajı: Güven ortamını pekiştiriyoruz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İstanbul Ekonomi Zirvesi'nde konuşma yaptı.



Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'ın açıklamaların satır başları şöyle;

"Ekonomide öngörülebilirliği artırmayı hızlandırıyoruz. Güven ortamını pekiştiriyoruz. Türkiye'nin CDS'leri düşüyor. Enflasyon sorununun farkındayız. Önceliğimiz enflasyonu düşürmek. Enflasyon aylık bazda düşüyor. Yıllık bazda belirgin düşüş 2024'ün ortalarında başlar.

İhracat performansımız güçlü. Kasım ihracatı 23 milyarı aştı. Merkez Bankası rezervleri 140,1 milyar dolar. Rezervlerimizi daha da güçlendireceğiz. Cari açığı düşürüyoruz. Yıl sonunda yüzde 4'ler seviyesine inecek."