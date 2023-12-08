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Ekonomi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan kararlılık mesajı: Güven ortamını pekiştiriyoruz

İstanbul Ekonomi Zirvesi'nde konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 'Ekonomide öngörülebilirliği artırmayı hızlandırıyoruz. Güven ortamını pekiştiriyoruz.' dedi.

8 Aralık 2023 Cuma 11:36 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan kararlılık mesajı: Güven ortamını pekiştiriyoruz
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İstanbul Ekonomi Zirvesi'nde konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'ın açıklamaların satır başları şöyle;

"Ekonomide öngörülebilirliği artırmayı hızlandırıyoruz. Güven ortamını pekiştiriyoruz. Türkiye'nin CDS'leri düşüyor. Enflasyon sorununun farkındayız. Önceliğimiz enflasyonu düşürmek. Enflasyon aylık bazda düşüyor. Yıllık bazda belirgin düşüş 2024'ün ortalarında başlar.

İhracat performansımız güçlü. Kasım ihracatı 23 milyarı aştı. Merkez Bankası rezervleri 140,1 milyar dolar. Rezervlerimizi daha da güçlendireceğiz. Cari açığı düşürüyoruz. Yıl sonunda yüzde 4'ler seviyesine inecek."

  • ekonomide öngörülebilirlik
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