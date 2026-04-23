Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan OVP mesajı: Eylül ayında güncellenecek

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TBMM'de 23 Nisan Resepsiyonuna katıldı. Yılmaz, Merkez Bankası faiz kararına ilişkin, "Merkez Bankasının nasıl bir açıklama yapacağını Mayıs ayında göreceğiz. Orta Vadeli Program ise her yıl Eylül ayında güncelleniyor. Eylül ayına geldiğimizde bu etkileri de daha sıhhatli görme imkanımız olacak. Dünyadaki ve Türkiye'deki gelişmelere göre makroekonomik tahminlerimizi güncelleyeceğiz" dedi.

"Programda kesinti olacak mı?" sorusu üzerine Yılmaz, "Programda kesinti söz konusu değil. Programın genel çerçevesi belli o istikamette ilerliyoruz. Asıl olan programdır. Program doğruysa dış etkiler belli sürelerde programa olumlu veya olumsuz etkide bulunabilirler. Siz programınıza uyduğunuz sürece hedeflerinize ulaşırsınız" ifadelerini kullandı.