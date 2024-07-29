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Ekonomi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan, Türkiye Uluslararası Doğrudan Yatırım Stratejisi'ne ilişkin açıklama

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 2024-2028 dönemini kapsayan Türkiye Uluslararası Doğrudan Yatırım Stratejisi kapsamında, ülkenin küresel sermaye akımlarından aldığı payı nitelikli yatırımlarla artırmayı ve 2028 yılı itibarıyla yüzde 1,5'e çıkarmayı hedeflediklerini bildirdi.

AA29 Temmuz 2024 Pazartesi 14:38 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan, Türkiye Uluslararası Doğrudan Yatırım Stratejisi'ne ilişkin açıklama
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Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, doğrudan uluslararası yatırımlar yoluyla üretim ve ihracatı artırarak cari fazla odaklı kalkınma hedefleri için reform çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini belirtti.

Bu kapsamda önemli bir vizyon olan Türkiye Uluslararası Doğrudan Yatırım Stratejisi ile ilgili Cumhurbaşkanlığı Genelgesi'nin, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdiğini hatırlatan Yılmaz, şunları kaydetti:

"Strateji, küresel ekonomik coğrafyanın yeniden şekillendiği bir dönemde ülkemizi dünyanın önde gelen yatırım, üretim ve ihracat merkezine dönüştürmenin yol haritasını oluşturmaktadır. Ülkemizin uzun vadeli kalkınma hedeflerine hizmet edecek olan stratejiyle yüksek katma değerli, yeşil ve dijital dönüşümü destekleyen, yüksek teknolojiye dayalı ve kaliteli istihdam sağlayan nitelikli yatırımları ülkemize daha fazla çekeceğiz. Böylece cari açığın azaltılmasını ve sağlıklı, sürdürülebilir kaynaklardan finanse edilmesini sağlayacağız."

Cevdet Yılmaz, Türkiye için nitelikli yatırım alanlarını "İklim Dostu Yatırımlar", "Dijital Yatırımlar", "Küresel Tedarik Zinciri Odaklı Yatırımlar", "Bilgi Yoğun Yatırımlar", "Nitelikli İstihdam Sağlayan Yatırımlar", "Katma Değerli Hizmet Yatırımları", "Nitelikli Finansal Yatırımlar" ve "Bölgesel Kalkınmayı Destekleyen Yatırımlar" olmak üzere 8 başlıkta belirlediklerini aktardı.

"Strateji kapsamında, ülkemizin küresel sermaye akımlarından aldığı payı nitelikli yatırımlarla artırmayı ve 2028 yılı itibarıyla yüzde 1,5'e çıkarmayı hedefliyoruz" ifadesini kullanan Yılmaz, paydaş kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde etkin bir şekilde uygulanacak ve Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu bünyesinde takip edilecek stratejinin ve içerisindeki eylem planlarının hazırlanmasında emeği geçen kurum ve kuruluşlara teşekkür etti.

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