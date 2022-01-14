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Ekonomi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığına iletişim uzman yardımcısı alınacak

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığına sınavla 30 iletişim uzman yardımcısı alınacak.

AA14 Ocak 2022 Cuma 07:09 - Güncelleme: 14 Ocak 2022 Cuma 07:09
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının Resmi Gazete'de yer alan ilanına göre, ön eleme yazılı (çoktan seçmeli), alan bilgisi yazılı ve sözlü olmak üzere üç aşamada gerçekleştirilecek sınavla 30 iletişim uzman yardımcısı alımı yapılacak.

Adaylarda, en az 4 yıllık lisans eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisadi ve idari bilimler, işletme, iktisat, iletişim fakültelerinden, mühendislik fakültelerinin bilgisayar mühendisliği bölümlerinden, ilgili fakültelerin psikoloji, antropoloji, sosyoloji, sosyal antropoloji, halkbilim, insan ve toplum bilimleri bölümlerinden mezun olma şartı aranacak.

KPSS şartı aranmayan sınava başvurular, 24 Ocak-4 Şubat döneminde Anadolu Üniversitesi Aday İşlemleri Sistemi web sitesi "https://sinavbasvuru.anadolu.edu.tr" üzerinden yapılacak.

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