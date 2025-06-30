Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni haftada Kabine Toplantısı'na başkanlık edecek. Toplantının ilk önemli gündem başlığı 'Terörsüz Türkiye' süreci olacak. PKK'nın silah bırakma süreci, istihbarat birimlerinden gelen raporlar ele alınacak. Bu kapsamda DEM Parti İmralı heyetinin yaptığı görüşmeler ve sahadaki son durumun masaya yatırılması bekleniyor. İsrail- İran arasındaki ateşkes, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları, Rusya Ukrayna savaşı ve Türkiye'nin arabuluculuk çalışmaları Kabine'de gündemde.

ENFLASYONLA MÜCADELE

Kabinenin bir diğer gündem maddesi ise ekonomideki gelişmeler olacak. Enflasyonla mücadele kapsamında atılan adımlar değerlendirilecek.