İSTANBUL 11°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
26 Aralık 2024 Perşembe / 25 CemaziyelAhir 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    35,1516
  • EURO
    36,7081
  • ALTIN
    2971.11
  • BIST100
    9949.01
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Dağlıoğlu: Erken aşamadaki teknoloji girişimleri bu yıl yaklaşık 1 milyar dolar yatırım aldı
Ekonomi

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Dağlıoğlu: Erken aşamadaki teknoloji girişimleri bu yıl yaklaşık 1 milyar dolar yatırım aldı

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu, Platin Global 100 Ödülleri 2024'te yaptığı açıklamada, 'Türkiye'de erken aşamadaki teknoloji girişimleri bu yıl yaklaşık 1 milyar dolar yatırım aldı. Bunun 270 milyon dolarlık kısmı yapay zeka ve yapay zeka ile ilgili alanlarda yapılmış. Doğru yolda gidiyoruz' dedi. Dağlıoğlu ayrıca, 'Sayın Cumhurbaşkanımızın hedefi ve vizyonu doğrultusundaki ilk 10 ekonomiden biri olmak için özel sektörümüzün büyümesi ve rekabetçi olması kaçınılmaz bir gereklilik' ifadelerini kullandı.

26 Aralık 2024 Perşembe 20:21 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Dağlıoğlu: Erken aşamadaki teknoloji girişimleri bu yıl yaklaşık 1 milyar dolar yatırım aldı
ABONE OL

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu, Platin Global 100 Ödülleri 2024'te açıklamalarda bulundu.

Dağlıoğlu'nun açıklamalarının satır başları şöyle:

Türkiye'de erken aşamadaki teknoloji girişimleri bu yıl yaklaşık 1 milyar dolar yatırım aldı. Bunun 270 milyon dolarlık kısmı yapay zeka ve yapay zeka ile ilgili alanlarda yapılmış. Doğru yolda gidiyoruz.

Girişim sermayesi fonu ve benzeri yapılarla, kurumsal girişim sermayesi fonlarıyla teknoloji girişimciliğine sizlerin de daha büyük oranda yatırımcı olması ülkemizin bu alandaki rekabetçiliğini koruması için çok kıymetli.

Sayın Cumhurbaşkanımızın hedefi ve vizyonu doğrultusundaki ilk 10 ekonomiden biri olmak için özel sektörümüzün büyümesi ve rekabetçi olması kaçınılmaz bir gereklilik.

  • teknoloji girişimleri
  • erken aşama yatırım
  • Platin Global 100 Ödülleri

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.