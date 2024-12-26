Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu, Platin Global 100 Ödülleri 2024'te açıklamalarda bulundu.

Dağlıoğlu'nun açıklamalarının satır başları şöyle:

Türkiye'de erken aşamadaki teknoloji girişimleri bu yıl yaklaşık 1 milyar dolar yatırım aldı. Bunun 270 milyon dolarlık kısmı yapay zeka ve yapay zeka ile ilgili alanlarda yapılmış. Doğru yolda gidiyoruz.

Girişim sermayesi fonu ve benzeri yapılarla, kurumsal girişim sermayesi fonlarıyla teknoloji girişimciliğine sizlerin de daha büyük oranda yatırımcı olması ülkemizin bu alandaki rekabetçiliğini koruması için çok kıymetli.

Sayın Cumhurbaşkanımızın hedefi ve vizyonu doğrultusundaki ilk 10 ekonomiden biri olmak için özel sektörümüzün büyümesi ve rekabetçi olması kaçınılmaz bir gereklilik.