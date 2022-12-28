Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Dağlıoğlu: Ekonomimiz ilk 9 ayda yüzde 6,2 oranında büyüdü

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Ahmet Burak Dağlıoğlu, Platin Dergisi, Ipsos Türkiye iş birliğiyle RHG Enertürk, Ziraat Bankası ve Türk Telekom sponsorluğunda düzenlenen "Platin Global 100 Ödülleri" töreninde açıklamalarda bulundu.

Platin Global 100 Ödülleri, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Ahmet Burak Dağlıoğlu'nun teşrifleriyle 24 TV'de canlı yayınlandı.

Törendeki konuşmasında Türkiye'nin son 9 ay içerisindeki ekonomik büyümesine değinen Dağlıoğlu, "Türkiye sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde uyguladığı başarılı politikalarla ekonomi alanında tam hız devam ediyor. Bu yılın dokuz ayında yüzde 6,2 oranında büyüyen bir ekonomiden bahsediyoruz." dedi.

Dünya genelindeki ekonomi politikaları hakkında konuşan, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Dağlıoğlu, 2022'ye Kovid-19'un farklı bir varyasyonu olan omicronun getirdiği tedirginliklerle başladıklarını, sonrasında jeopolitik risklerin önemli gündem haline geldiğini, son 6 ayda da dünyadaki merkez bankalarının politikaları sonucunda ekonomideki gelişmelerin ve yavaşlama sinyallerinin konuşulduğunu söyledi.

Türkiye'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde uyguladığı ekonomi politikaları sayesinde ekonomi alanında yoluna tam hız devam ettiğini anlatan Dağlıoğlu, yılın 9 ayında 2021'in aynı dönemine göre yüzde 6,2 büyüdüklerini anımsattı.

Dağlıoğlu, "11 ayda yaklaşık 230 milyar dolarlık ihracat yaptık. Yılın 10 ayında yaklaşık 1,3 milyon istihdam ürettik ülke olarak. Yine baktığımız zaman bu canlı ekonomiye, hızlı büyüyen ekonomiye uluslararası doğrudan yatırımcıların da ilgisi devam etti ve yılın 10 ayında yaklaşık 10,3 milyar dolarlık yatırım çektik. Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğinde uygulanan politikaların başarılı sonuçlarını da her alan istatistiklerle, verilerle görmek mümkün." diye konuştu.

"TÜRKİYE'DE AR-GE YAPAN PERSONEL SAYISI 200 BİNİ GEÇTİ"

Ahmet Burak Dağlıoğlu, bugünkü ödül töreninin temasının "İnovasyon" olduğunu belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Ülkemizi dünyadaki ilk 10 ekonomi arasına sokmak istiyoruz. Bu hedefe ulaşmak için tabii ki en önemli unsurlardan biri şirketlerimizin küresel rekabetçiliği. Burada o küresel arenada rekabetçi olan şirketlerimizin çok kıymetli temsilcilerini görüyoruz. Bu bağlamda bizi oraya taşıyacak bu gücü bugün burada değerlendirip ödüllendirmiş olacağız. Türkiye'nin AR-GE ve inovasyon alanında ortaya koyduğu başarı, özellikle son 20 yılda çok dikkat çekici."

Dağlıoğlu, Türkiye'de AR-GE yapan personel sayısının 200 bini geçtiğini, AR-GE harcamalarının Türkiye'nin GSYH'sine oranının binde 5'lerde yüzde 1,13'lere geldiğini söyledi.

Bütün paydaşların var gücüyle AR-GE ve inovasyona kaynak ayırdığının ve buraya odaklandığının görüldüğünü kaydeden Dağlıoğlu, "Baktığınız zaman burada az önce temel değerlendirme kriterleri ekrana yansıdı. Bunlar da kesinlikle hükümetimizin, devletimizin öncelikleriyle uyumlu." diye konuştu.

Dağlıoğlu, gecede ödül alacak şirketleri tebrik etti.