Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu, "Akşam Future & Trends Summit 2024"te konuşuyor.

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Dağlıoğlu'nun açıklamalarından bazı satırbaşları:

"2023 yılı maalesef dünyadaki merkez bankalarının para politikalarıyla, biraz tüketici talebinin daraldığı, yatırımların yavaşladığı bir yıl oldu"

"Şu anda maalesef hala Türkiye'nin güneyinde İsrail'in Gazze'ye orantısız bir güçle saldırdığı bir dönemi yaşıyoruz. Dualarımız Gazze'deki insanlarla beraber. Umarız kalıcı ve adil bir çözüm nasıl Ukrayna için bunu talep ettiler aynısını Gazze'de de önümüzdeki dönemlerde görürüz diye ümit ediyorum.

"Rekabet halinde olduğumuz ülkelerde durum nasıl diye baktığımız zaman bir daralma olduğunu görüyoruz"

"Geçtiğimiz 20 yıllık dönemde 2003'ten 2022'ye kadar kabaca Türkiye'nin cari açığını uluslararası doğrudan yatırımların finanse ettiğini görüyoruz"

"İmalat yatırımları açısından Türkiye, kendi rekabet coğrafyasında açık ara önde olan bir ülke. Türkiye son 10 yılda genişleme yatırımlarında en çok yatırım çeken ülke"

"Bizim vizyonumuz dünyadaki ilk 10 ekonomiden birisi olmak. Bütün politikalar, stratejiler buna yönelik"

"Geçmiş 20-21 yılın hikayesinde Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde sağlanan o siyasi istikrarın reform yapabilme kapasitesini gördük. Altyapı yatırımlarını yapabilme kapasitesini gördük"