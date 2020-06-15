15 Haziran 2020 Pazartesi 09:56 - Güncelleme: 15 Haziran 2020 Pazartesi 09:56

Altın fiyatlarındaki hareketlenme yatırımcıyı sevindirdi. Altın fiyatları, dövizdeki değişimlere bağlı olarak değişiyor. Koronavirüs salgını küresel ve yerel piyasalarda durgunluğa neden olurken altın fiyatları grafiği de kısa süreli dalgalanmalar yaşıyor. Son günlerde dolardaki dalgalanma sebebiyle altın fiyatlarında bir miktar düşüş meydana gelse de altın fiyatları yeniden yükselmeye başladı. Altın fiyatları uzun vadede en çok değer kazanan yatırımlardan biri olarak biliniyor. Canlı altın fiyatlarında yaşanan bu hareketlilik nedeniyle Cumhuriyet altını fiyatı, gram altın fiyatı bugünün gelişmeleri yakından takip ediliyor. Peki Cumhuriyet altın fiyatı ne kadar bugün? Cumhuriyet altını fiyatı, gram altın fiyatı bugün 2020 alış satış rakamları..

Altın fiyatlarındaki yukarı yönlü hareketlenme piyasanın normale döndüğünü gösteriyor. Altın yatırımcıları her gün canlı altın fiyatlarının durumunu araştırıyor. Gram altın, Çeyrek altın, Yarım altın, Cumhuriyet altın fiyatı ne kadar bugün? İşte Cumhuriyet altını fiyatı, gram altın fiyatı bugün 2020 alış satış rakamları...

ALTIN FİYATLARI 15 HAZİRAN 2020

Altın fiyatları son durum... Güncel piyasalarda altın fiyatlarında dalgalanma devam ederken şu dakikalarda 24 ayar külçe altın gram altın fiyatı 380,75 lira cumhuriyet altını ise 2.471,81 liradan işlem görüyor. İşte bugünün çeyrek altın, gram altın, güncel altın fiyatları...

GRAM ALTIN

ALIŞ: 379,69

SATIŞ: 379,82

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 618,30

SATIŞ: 624,80

YARIM ALTIN

ALIŞ: 1.236,70

SATIŞ: 1.236,70

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 2.461,90

SATIŞ: 2.488,80

REŞAT ALTIN

ALIŞ: 2.494,37

SATIŞ: 2.521,75

Analistler, küresel bazda merkez bankalarının yeni tip koronavirüs salgınının ekonomik etkilerini azaltmak amacıyla genişleyici para politikası tutumunu devam ettirmesinin, altının ons fiyatını desteklemeye devam ettiğini söyledi.