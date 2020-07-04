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Ekonomi

Cumhuriyet tarihinin en büyüğü: 52 HES birden açılıyor

Türkiye, yarın Cumhuriyet tarihinin en büyük Hidroelektrik Santral (HES)açılışlarını gerçekleştirecek. 52 adet HES'in toplu açılışına Başkan Recep Tayyip Erdoğan da katılacak.

04 Temmuz 2020 Cumartesi 09:20 - Güncelleme: 04 Temmuz 2020 Cumartesi 09:22
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Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçilen tarihten itibaren şu ana kadar devreye alınan bin 439 MW kurulu güçteki 52 adet HES’in toplu açılışına Başkan Recep Tayyip Erdoğan da katılacak. Akşam'ın haberine göre, Erdoğan ile birlikte Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ve Bakan Yardımcıları Alparslan Bayraktar, Abdullah Tancan ve EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz işletmeye alınacak, üretim kapasitesi en yüksek 5 baraja video konferansla katılım sağlayacak.

EN BÜYÜĞÜ ÇETİN HES

AYDEM tarafından Tokat’a yapılan Akıncı HES, Bakan Dönmez’in katılımıyla devreye alınacak.

Cengiz-Özaltın tarafından Bingöl’e yapılan Yukarı Kaleköy ve Aşağı Kaleköy Barajı ve HES’in açılışında ise Bakan YardımcısıTancan hazır bulunacak.

Limak tarafından Siirt’e yapılan 420 MW’lik Çetin Barajı ve HES’i ise EPDK Başkanı Yılmaz devreye alacak. 

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