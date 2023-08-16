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Ekonomi

Cumhuriyet tarihinin en kapsamlısı! MTV ve yapılandırma için süre daralıyor

Motorlu Taşıtlar Vergisi(MTV) ve yapılandırmada ilk taksit için süreç devam ediyor. Söz konusu MTV ödemeleri 31 Ağustos'ta sona erecek. Öte yandan yapılandırmadan faydalanamayan mükelleflerin de hesaplanan tutarların tamamının faizi ile ödenmesi için de son tarih 31 Ağustos.

TRT Haber16 Ağustos 2023 Çarşamba 09:14 - Güncelleme:
Cumhuriyet tarihinin en kapsamlısı! MTV ve yapılandırma için süre daralıyor
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2023 yılı motorlu taşıtlar vergisinin ek ödemesinin ilk taksiti için son gün 31 Ağustos... Vergi, araç sahiplerinin 2023 yılında ödedikleri kadar olacak. Bu yıla mahsus ve bir kez ödenecek.

DEPREMLERDEN ETKİLENENLER VERGİDEN MUAF OLACAK

Eylül 2023'te ilk defa kayıt ve tescil edilmiş otomobiller için yıllık motorlu taşıtlar vergisinin yarısı kadar ek vergi alınacak.

Ek motorlu taşıtlar vergisini ödemeyenler araçlarını satamayacak ve trafikten çekemeyecek. Ayrıca hurdaya ayıramayacak veya yurt dışına çıkaramayacak. Muayene de yaptıramayacak. Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenler ise ek motorlu taşıtlar vergisinden muaf olacak.

YAPILANDIRMADA SON GÜN 31 AĞUSTOS

Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı borç yapılandırması için de son tarih 31 Ağustos... Peşin veya taksitli seçeneğini seçip, ilk taksit ödeme süresini geçirip ödemeyenler veya eksik ödeyenler kapsamda olacak.

Vergi mükellefleri bu tutarların tamamını geç ödeme zammı ile birlikte ağustos ayı sonuna kadar ödeyebilecek. Katsayı uygulanmaksızın kanundan yararlanılmış olacak. Ancak peşin ödeme indiriminden faydalanılamayacak.

  • MTV ödemesi
  • Yapılandırma süreci
  • Son ödeme tarihi

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