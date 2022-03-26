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Ekonomi

Cumhuriyet'ten 2.4 milyar Euro'luk yalan! Bakan Karaismailoğlu gerçeği yüzlerine vurdu

Cumhuriyet Gazetesi'nin Ankara-Niğde Otoyolu için '2.4 milyar Avro garanti ödendi' şeklindeki iddiasını Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu yalanlandı.

26 Mart 2022 Cumartesi 07:49 - Güncelleme: 26 Mart 2022 Cumartesi 07:49
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Cumhuriyet Gazetesi Yap-İşlet-Devret (YİD) modeliyle yapılan Ankara-Niğde Otoyolu ile ilgili yaptığı haberde 2020 yılı için ödenen garanti miktarına ilişkin astronomik bir rakam yer aldı. Görsel olarak da otoyolun daha açılmadan önceki fotoğrafını kullanması dikkat çekti.

"Ankara-Niğde Otoyolu için 2020'de 2.4 milyar Avro garanti ödendi." ifadesinin yer aldığı habere Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu sosyal medyadan cevap verdi.

Karaismailoğlu paylaşımda "Bizde icraatlar, Onlarda yalanlar BİTMİYOR!" notuyla gerçek rakamın 24,6 milyon avro olduğu bilgisini aktardı.

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