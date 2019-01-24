Dağköy Barajı 3 bin 800 kişiye istihdam, ülke ekonomisine de 41 milyon liralık katkı sağlayacak

139 milyon 945 bin 134 TL'lik Samsun 19 Mayıs Dağköy Barajı inşaatı, 1 Ocak itibariyle tamamlandı. Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 7. Bölge Müdürlüğü yetkilileri Samsun yatırımları hakkında İl Koordinasyon Kurulu toplantısında sunum gerçekleştirdi. DSİ 7. Bölge Müdürlüğünün 6 adet büyük su işi projesi kapsamında (17 adet alt proje ) ve 5 adet küçük su işi projesi kapsamında (37 adet alt proje) olmak üzere toplam 54 adet projesi bulunuyor. Bu projelerin toplam tutarı 1 milyar 83 milyon 771 bin TL değerinde.

3 bin 800 kişiye iş kapısı olacak, ekonomiye 41 milyon katkı sağlayacak

DSİ'nin en büyük projeleri arasında 19 Mayıs Dağköy Barajı inşaatı geliyor. Proje ile Samsun, 19 Mayıs ve Bafra ilçeleri ile yörede bulunan 4 eski beldenin içme ve kullanma suyu temini ile 7 bin 693 ha alanın sulanması amaçlanıyor. Türkiye'ye yıllık 41 milyon TL'den fazla katkı sağlayacak olan proje hakkında yapılan sunumda şu ifadelere yer verildi:

"Sulama ve içme suyu amaçlı, 43,40 milyon metreküp depolama hacmine sahip 19 Mayıs Barajı’ndan alınacak su, 1230 m isale hattı ile arıtma tesisine iletilecek ve 100 bin metreküp/gün kapasiteli arıtma tesisinde arıtıldıktan sonra yaklaşık 51 km bağlantı hattı ile 19 Mayıs, Bafra ilçeleri ve Dereköy, Yörükler, Doğanca, Çetinkaya Mahallelerinin 2050 yılı projeksiyon nüfusu içme suyu ihtiyaçları karşılanacak. Yılda 22,27 milyon metreküp içme suyu sağlanacak ve ayrıca 76 bin 930 dekar zirai arazinin sulanması sağlanacak. Bu proje tamamlandığında 2018 yılı birim fiyatları ile ülke ekonomisine yıllık 41 milyon 205 TL katkı ve 3 bin 800 kişiye de istihdam alanı sağlanması hedeflenmektedir."