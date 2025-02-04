''Daha etkin rol'' çağrısında bulundu! Kauma: Türkiye'nin liderliğine ihtiyacımız var

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, meclis tören salonunda AGİT PA Başkanı Kauma ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Burada konuşan Kauma, Türkiye'nin AGİT bölgesinde ve AGİT PA'da oldukça önemli bir rol üstlendiğini kaydederek, "Kilit bölgesel zorlukları ele almakta Türkiye'nin görevi çok önemli." ifadesini kullandı.

Kauma, diyalog, işbirliği ve çok taraflılık açısından Parlamenter Asamblesi'ne yaptığı katkılardan dolayı Türkiye'ye takdirlerini iletti ve ayrıca Türkiye'nin AGİT PA'nın sonbahar toplantısına ev sahipliği yapacak olmasından dolayı teşekkür etti.

Toplantının 2012'den sonraki ilk toplantı olacağını ve AGİT bölgesinde güvenlik, siyasi ve ekonomik zorlukları konuşmanın önemli olduğunu dile getiren Kauma, "Akdeniz Forumu daha uygun ve iyi bir yerde yapılamazdı." diye konuştu.

Toplantıya, AGİT ülkelerinden güçlü bir katılım sağlanabilmesi açısından, "Türkiye'nin Akdeniz bölgesindeki yakın ağlarının" büyük önem taşıdığını belirten Kauma, "Yapıcı görüşmeler ve tartışmalar yapılacağına inanıyoruz; bunlar da gelecekteki güç birliğimizi şekillendirecek." değerlendirmesinde bulundu.



AGİT PA Türk Grubu'nun Başkanlığını yürüten AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok başkanlığındaki Türk delegasyonunun, AGİT PA'ya çok değerli katkılar sunduğunu aktaran Kauma, toplantılar, komisyonlar ve seçim gözlem misyonlarında "birlikte çalışılmasının" önemini vurguladı.

MHP Erzurum Milletvekili Kamil Aydın'ın, Temmuz 2024'te AGİT PA Terörle Mücadele Özel Komitesi Başkanlığına seçildiğini anımsatan Kauma, bu durumu "Türkiye'nin parlamenter asamblesinde oynadığı rolün bir göstergesi" olarak nitelendirdi.

AGİT PA Başkanı Kauma, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Kilit güvenlik zorluklarının ele alınması bakımından çok önemli. Biz, Türkiye'nin, AGİT PA'daki rolünün devam etmesini temenni ediyoruz ve daha fazla işbirliği olsun istiyoruz. Özellikle Asamble kapsamında liderlik pozisyonlarında Türkiye'nin daha etkin rol almasını umut ediyoruz."

TBMM ile kapsayıcı üst düzey ve etkili faaliyetlerde bir araya gelmek istediklerini bildiren Kauma, "AGİT PA, Türkiye ile güçlü işbirliğini sürdürmekte, bunu yapmaya devam etmek istemektedir. AGİT bölgesinde güvenliğin, istikrarın ve diyaloğun teşvik edilmesi için çalışmaların devam etmesi gerekiyor." görüşünü paylaştı.

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