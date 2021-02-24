''Daha fazla Türk iş insanını Senegal'de görmek istiyoruz''

AA 24 Şubat 2021 Çarşamba 08:52 - Güncelleme: 24 Şubat 2021 Çarşamba 08:52

Başkent Dakar'daki bir otelde düzenlenen forumun açılışına, başta Türkiye'nin Dakar Büyükelçisi Ahmet Kavas, MÜSİAD Senegal Temsilcisi Faruk Baştürk, MÜSİAD Diplomatik İlişkiler Komite Başkanı Zeki Güvercin ve MÜSİAD İhracatı Geliştirme Ticaret Eşleştirme Komite Başkanı Davut Altunbaş olmak üzere Senegalli ve Türk iş insanları katıldı.

Açılışta konuşan Büyükelçi Kavas, Senegal'deki Türk vatandaşlarının sayısının giderek arttığına vurgu yaparak 30 yıl önce ülkeye ilk geldiğinde hiç Türk'e rastlamadığını, bugün ise birçok alanda faaliyet gösteren Türklerin bulunduğunu söyledi.

Toplumlar arasında ilişkileri geliştiren ana unsurlardan birinin de ticaret olduğunun altını çizen Kavas, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sırasında böyle bir iş forumunun düzenlenmesinin her iki ülke için "büyük bir fedakarlık" olarak niteledi.

Büyükelçi Kavas, Senegal ile Türkiye arasında gerçekleşen 400 milyon dolarlık ticaret hacmini, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın koyduğu hedef olan 1 milyar dolara çıkarmak gerektiğini dile getirdi.

- "BATI AFRİKA'YA AÇILAN KAPI"

MÜSİAD Senegal Temsilcisi ve Senegal'de faaliyet gösteren FKS Un ve Yem Fabrikasının sahibi Baştürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2009'dan bu yana ülkede üretim yaptıklarını belirterek daha fazla Türk iş insanını Senegal'de görmek istediklerini söyledi.

Baştürk, Senegal'in "Batı Afrika'ya açılan kapı" konumunda bulunduğuna işaret ederek Türk insanının ve Türkiye'nin Senegallilerce sevildiğini ve Türk iş insanlarına güven duyulduğunu kaydetti.

Senegalli iş insanlarının foruma yoğun ilgi gösterdiğini ancak Kovid-19 tedbirleri kapsamında sınırlı sayıda katılımcı kabul ettiklerinin altını çizen Baştürk, iki ülke arasındaki mükemmel boyuta ulaşan ilişkilerin hem 2 toplum arasındaki ilişkileri pekiştirdiğini hem de yatırımları kolaylaştırdığını ifade etti.

Baştürk, daha önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti kapsamında Türk iş insanlarının Senegal'e gelerek görüşmelerde bulunduğunu ancak ilk kez iş forumu düzeyinde bir toplantının yapıldığını kaydetti.

MÜSİAD Diplomatik İlişkiler Komite Başkanı ve merkez yönetim kurulu üyesi Güvercin de başta mobilya, inşaat, tekstil olmak üzere neredeyse her sektörden 20 iş insanının ticari ve diplomatik görüşmelerde bulunmak üzere forum kapsamında Senegal'e geldiğini söyledi.

Batı Afrika'nın son dönemde Türk iş insanlarının yatırım noktalarından biri haline geldiğini söyleyen Güvercin, özellikle Senegal'in, hem enerji alanındaki çalışmaları hem de Macky Sall ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yakın diyaloğu sayesinde bölgede öne çıkan ülke konumunda olduğunu kaydetti.

Güvercin, Senegal ekonomisinin sağlıklı ve güçlü olduğuna dikkati çekerek, henüz Afrika'da yatırım yapmamış iş insanları için ülke profilinin son derece uygun olduğunu dile getirdi.

- 20 İŞ İNSANI SAHA ARAŞTIRMASI YAPACAK

Konuşmaların ardından MÜSİAD ile Senegal Yatırımcılar Kulübü (CIS) ve Senegal Ulusal Tüccar ve Sanayiciler Birliği (UNACOIS) arasında mutabakat zaptı imzalandı.

Forum kapsamında, Türk ve Senegalli iş insanları, gün boyu, ilgilendikleri sektörlere ilişkin ikili görüşmelerde bulundu.

MÜSİAD organizasyonuyla hem yurt içi hem de yurt dışından Senegal'e gelen 20 iş insanı, 26 Şubat'a kadar Dakar'da yatırım fırsatlarını değerlendirecek, çeşitli görüşmelerde bulunacak ve saha araştırması yapacak.

