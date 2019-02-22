Daire fiyatına motosiklet

Açılış töreni AK Parti Sakarya Milletvekili ve eski motosikletçi Kenan Sofuoğlu, Messe Frankfurt İstanbul Genel Müdürü Tayfun Yardım, Aytemiz Genel Müdürü Ahmet Eke, MOTED Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Kılıçer ve sektör temsilcilerinin katılımıyla kurdele kesilerek gerçekleştirildi. Yeni modellerin görücüye çıktığı fuarın en pahalı motosikleti daire fiyatına satılan DUCATI Panigale V4S oldu. Tamamen DUCATI Türkiye mühendisleri tarafından tasarlanan fiber karbondan üretilen V4S, 450 bin TL. Saatte 350 kilometre hıza sahip motosiklet 150 kg ağırlığında. Fuarın açılışında konuşan Aytemiz “Sektörde motosiklet sürücülerini sahiplenen ilk ve tek marka olarak hedefimiz bu 3 milyonu aşan sürücülerin tamamına erişebilmek” dedi. Fuarın açılışında konuşan AK Parti Milletvekili Kenan Sofuoğlu da “Motosiklet Fuarı, motosikletçiler için kış uykusunun bitmesi ve sezonun açılması anlamına gelir” dedi. Kenan Sofuoğlu, daha sonra fuarda tek tek standları gezdi. Sofuoğlu’nu Hero Motor standında Akın Soft’un geliştirdiği konuşan robot Ada karşıladı. Sofuoğlu robot Ada ile sohbet etti.