Dar gelirlilere 817 lira destek
Engelliler, sosyal güvencesi olmayanlar, yardıma muhtaç yaşlı ve yetim çocuklara, SGK ile Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından aylık bağlanıyor.
Yüzde 40 ve üzeri engelli olup da sosyal güvencesi bulunmayan engelliler ve yaşlılarla, anne veya babası olmayan (yetim) muhtaç çocuklara, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından aylık bağlanıyor. Bu kişiler sağlık hizmetinden de ücretsiz yararlanıyor. Muhtaç ve engelliye bu yıl 817 lira maaş bağlanacak.
POSTA VEYA İNTERNET
Toplanan belgelerin ikamet edilen yerdeki ‘Vakıflar Bölge Müdürlüğü’ne teslim edilmesi gerekiyor. Başvurular şahsen, posta yoluyla veya genel müdürlüğün internet sitesi (vgm.gov.tr) üzerinden yapılıyor. Aynı aileden sadece bir kişiye aylık bağlanabiliyor.
ARANAN ŞARTLAR NELER?
Muhtaçlık aylığı için müracaat edecek kişinin sosyal güvencesi olmayacak. Herhangi bir gelir veya aylığı bulunmayacak.Geliri olanların ise aylık geliri 592 lirayı aşmayacak.
HER YIL SONU KONTROL
Aylık almaya başlayanlar her yıl ocakta, bölge müdürlüklerine ‘yoklama belgesi’ vermek zorunda. Yoklama belgesini vermeyenlerin aylıkları donduruluyor. Belge, 3 ay içinde getirilirse aylıklar toptan ödeniyor.
(Güneş)
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