Dar gelirliye düşük faizli konut müjdesi
Bakan Albayrak, dar gelirli vatandaşları ev sahibi yapacak yeni modelin altyapısını tamamladıklarını açıkladı. Yeni modelde düşük faizle 20 yıl vadeyle konut sahibi olunabilecek. Yeni modelin detaylarını Başkan Erdoğan duyuracak.
Asgari ücretli ve dar gelirlileri ev sahibi yapacak yeni bir model hayata geçiriliyor. Samsun’da ‘İş Dünyası ile Buluşma’ programına katılan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, dar gelirli vatandaşları ev sahibi yapacak modelin finansman altyapısını tamamladıklarını açıkladı. Yeni modelde düşük faizle 20 yıl vadeyle konut sahibi olunabilecek. Bakan Albayrak yeni modelin bu ay içinde duyurulacağını belirterek “20 yıl vadeyle ve bugüne kadar Türkiye’de uygulanmış tarihin en düşük faiz oranı ile kira öder gibi ev sahibi olacaklar” dedi.
100 BİN KİŞİYE KONUT
Albayrak “TOKİ’nin de içinde yer alacağı, her yıl en az 100 bin vatandaşımızı ev sahibi yapacak bu modelin tüm ayrıntılarını, evlerin modellerini, şehirleri, uygulama şartlarını bu ay bitmeden Sayın Cumhurbaşkanımız önderliğinde özel bir programla vatandaşlarımıza anlatacağız” diye konuştu.
Bakan Albayrak, söz konusu modelin diğer sektörlere önemli katkıları olacağına işaret ederek, şunları kaydetti: “Sosyal adalet noktasında, sektörler, yan sektörler, iktisadi faaliyetlerin güçlendirilmesi noktasında bu önemli adımı inşallah başlatıyoruz. Bunlar tabii başlangıç, inşallah çok daha güçlü adımlarla çok daha güzel müjdeleri önümüzdeki dönemde anons edeceğiz. Doğrudan sanayicimizi, esnafımızı desteklemek amacıyla kamu bankalarımız başta olmak üzere, farklı diğer bankalarımızın da desteğiyle devreye aldığımız kredileri, hepsini inşallah önümüzdeki süreçte daha da güçlendirerek devam ettireceğiz.”
HER YOLU DENEDİLER
Konuşmasında son ekonomik gelişmelere de değinen Albayrak, 6 senedir Türkiye’nin çok yoğun kuşatmayla mücadele verdiğine dikkat çekerek, “Gezi, 17-25, çukur eylemleri, kanton girişimler, 15 Temmuz darbe girişimi. Hiçbiri birbirinden bağımsız değildi. Ekonomik konularda, tehditlerin dozunu çıkarabilecekleri en yüksek düzeye çıkararak son 15 ayda yaşadığımız süreçte şahit olduk. Kur, faiz ve enflasyon sarmalında her yol denendi. Son bir yılda 3 büyük kur atağı yaşadık” dedi.
KİMSEYE EL AÇMADIK
Albayrak “Bir sene önce ‘Türkiye battı, IMF ile anlaşın’ diyorlardı, böyle bir görüşme yapmadık. Türkiye kimseden bir kuruş almadı, kimseye el açmadık. 15 aylık olağanüstü dönemi tahminlerden çok daha az hasarla geride bıraktık” dedi.
Saldırılara karşı güçlü refleks gösterdik
Samsun Ticaret ve Sanayi Odası tarafından düzenlenen toplantıda son ekonomik gelişmelere değinen Albayrak “Son bir yılda TÜFE’de yüzde 25, ÜFE’de yüzde 45-46 seviyesinden ekim ayı itibarıyla TÜFE’de 8.55, ÜFE’de yüzde 1.70 seviyelerine inerek hakikaten çok tarihi bir netice ortaya koyduk. İnşallah daha da iyi olacak” dedi. Geçen yıl ağustos ayında dolar kurunun yapılan saldırılarla 7.24’e kadar çıkarıldığını, hatrlatan Albayrak, “Ama tüm kurumlarımızla güçlü bir refleks gösterdik. Mart ayında, son bir ayda ve Barış Pınarı operasyonlarının gerçekleştiği dönemde de aynısını denediler ama her biri başarısız oldu, püskürtüldü” diye konuştu. Bakan Albayrak, Samsun ile ilgili projeleri de takip ettiği, yakında bir müjde vereceklerini kaydetti.
istihdamda 10 yıl sonra en güçlü artış
Albayrak eylül ayında istihdamda en güçlü artışın yaşandığını açıkladı. Albayrak bu konuda şunları söyledi: “Makro ekonomik göstergelerin hepsinde geçen yıl yaşanan süreçten bugüne kadar ciddi iyileşmeler ortaya koyduk. Şimdi sırada sağlıklı ve sürdürülebilir büyüme dediğimiz güçlü büyümenin temelini atacağımız bir değişim dönemi başlıyor. Üçüncü çeyreğe ilişkin öncü göstergeler, ekonomik aktivitede toparlanma eğiliminin daha da güçlendiğini gösteriyor. 25 Ekim itibarıyla yıllık ticari kredi büyümesi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6.4 oldu. 4A kapsamındaki toplam sigortalı sayısında eylül ayında 431 bin kişilik bir artış gerçekleşti. Bu, son 10 yılda, 2017 Mart ayındaki 505 bin kişilik artıştan sonra tüm aylardaki istihdam artışının olduğu ay olarak kayıtlara geçti. 2019 yılında özellikle haziran ayında 61 bin seviyesine kadar gerileyen aylık toplam konut satışı eylül ayında 147 bine, ipotekli konut satışında ise 58 bin seviyesine ulaştı. Ekim ayında aylık otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 138 artarak yaklaşık 40 bin oldu.
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