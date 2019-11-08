Dar gelirliye düşük faizli konut müjdesi

Asgari ücretli ve dar gelirlileri ev sahibi yapacak yeni bir model hayata geçiriliyor. Samsun’da ‘İş Dünyası ile Buluşma’ programına katılan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, dar gelirli vatandaşları ev sahibi yapacak modelin finansman altyapısını tamamladıklarını açıkladı. Yeni modelde düşük faizle 20 yıl vadeyle konut sahibi olunabilecek. Bakan Albayrak yeni modelin bu ay içinde duyurulacağını belirterek “20 yıl vadeyle ve bugüne kadar Türkiye’de uygulanmış tarihin en düşük faiz oranı ile kira öder gibi ev sahibi olacaklar” dedi.

100 BİN KİŞİYE KONUT

Albayrak “TOKİ’nin de içinde yer alacağı, her yıl en az 100 bin vatandaşımızı ev sahibi yapacak bu modelin tüm ayrıntılarını, evlerin modellerini, şehirleri, uygulama şartlarını bu ay bitmeden Sayın Cumhurbaşkanımız önderliğinde özel bir programla vatandaşlarımıza anlatacağız” diye konuştu.

Bakan Albayrak, söz konusu modelin diğer sektörlere önemli katkıları olacağına işaret ederek, şunları kaydetti: “Sosyal adalet noktasında, sektörler, yan sektörler, iktisadi faaliyetlerin güçlendirilmesi noktasında bu önemli adımı inşallah başlatıyoruz. Bunlar tabii başlangıç, inşallah çok daha güçlü adımlarla çok daha güzel müjdeleri önümüzdeki dönemde anons edeceğiz. Doğrudan sanayicimizi, esnafımızı desteklemek amacıyla kamu bankalarımız başta olmak üzere, farklı diğer bankalarımızın da desteğiyle devreye aldığımız kredileri, hepsini inşallah önümüzdeki süreçte daha da güçlendirerek devam ettireceğiz.”

HER YOLU DENEDİLER

Konuşmasında son ekonomik gelişmelere de değinen Albayrak, 6 senedir Türkiye’nin çok yoğun kuşatmayla mücadele verdiğine dikkat çekerek, “Gezi, 17-25, çukur eylemleri, kanton girişimler, 15 Temmuz darbe girişimi. Hiçbiri birbirinden bağımsız değildi. Ekonomik konularda, tehditlerin dozunu çıkarabilecekleri en yüksek düzeye çıkararak son 15 ayda yaşadığımız süreçte şahit olduk. Kur, faiz ve enflasyon sarmalında her yol denendi. Son bir yılda 3 büyük kur atağı yaşadık” dedi.

KİMSEYE EL AÇMADIK

Albayrak “Bir sene önce ‘Türkiye battı, IMF ile anlaşın’ diyorlardı, böyle bir görüşme yapmadık. Türkiye kimseden bir kuruş almadı, kimseye el açmadık. 15 aylık olağanüstü dönemi tahminlerden çok daha az hasarla geride bıraktık” dedi.