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Ekonomi

Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Dar gelirliye yeni destek paketi

Hükümet, icra ve haciz sorununu çözmek için yeni bir paket hazırladı. Bu paket ile 6 milyon kişinin 30 milyar TL borcunu devlet karşılanacak.

24 Ağustos 2022 Çarşamba 23:17 - Güncelleme:
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Hazine ve Maliye ile Adalet bakanlıkları harekete geçti. Dar gelirliyi koruyacak düzenleme hayata geçiriliyor.

Dar gelirlilerin icralık borçları tasfiye edilecek. Düzenleme ile 6 milyon kişinin 30 milyar liralık borcu tasfiye edilecek. Böylece 5 milyon ailenin 2 bin liraya kadar olan borcu icradan düşülecek.

Elektrik, doğalgaz, su gibi temel ihtiyaçlara ait sözleşmelerden kaynaklanan borçlarının bir kısmını devlet karşılayacak.

Çalışma grubunun, kredi ve kredi kartı borçlarına yoğunlaştığı da düşünülüyor.

DETAYLARI CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN AÇIKLAYACAK

Hazırlanan paketin detaylarını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklaması bekleniyor.

  • Dar gelirli aileler
  • destek ödemesi
  • icra borçları

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