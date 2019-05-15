Daralma hız kesti

Büyümenin öncü göstergelerinden sanayi üretimi, mart ayında beklentilerden iyi geldi. Yüzde 5.6 düşüş beklenen sanayi üretiminde yıllık bazda yüzde 2.2 düşüş gerçekleşti. Sanayi üretim endeksindeki değişim her ne kadar son 6 aydır negatif bölgede kalsa da üç aydır düşüşün hız kesmesi gelecek aylara ilişkin pozitif beklentileri artırdı. Martta mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi ise bir önceki aya göre yüzde 2.1 yükseldi. Sanayi üretiminin ana eğilimi açısından izlenen söz konusu endeks, yıl başından bu yana artış gösteriyor.

TEKNOLOJİDE ATAK

Yeni yıla yüzde 1’lik yükselişle başlayan ve şubatta yüzde 1,4 artış kaydeden sanayi üretimi dipten dönüldüğüne işaret etmiş, mart ayında da aylık bazdaki artış, sanayi üretiminde toparlanmanın devam edeceğini gösterdi. Yüksek teknoloji sanayi üretim endeksi (arındırılmamış) martta yıllık bazda yüzde 9.8 artış gösterdi. Yüksek teknoloji alanında endeks, 11 aydır artış kaydediyor. Martta madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 4.1, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 2.2 artarken, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretim ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 0.6 azaldı.

TOPARLANMA SÜRECEK

Ekonomistler, sanayi üretiminin mart ayında piyasa beklentisinden daha ılımlı yıllık azalışlar kaydettiğini, nisan ayında da ılımlı toparlanmanın sürmesini beklediklerini belirtiyor. Halk Yatırım Araştırma Direktörü Banu Kıvci Tokalı, sanayi üretiminin mart ayında, hem düzeltilmiş hem de düzeltilmemiş verilerde beklenenden daha ılımlı yıllık azalışlar kaydettiğine belirtti. Tokalı “Sanayi üretiminde dibin görüldüğünü, toparlanma eğiliminin ılımlı da olsa belirdiğini düşünüyoruz. Nitekim, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış endeksin son üç aydır artış yönünde olduğunu görüyoruz” dedi.

BÜYÜME YIL SONUNDA

Tokalı, yılın ikinci yarısında yıllık bazda büyüme oranlarına geri dönüleceği ve yılı yüzde 0.5’lik büyüme oranıyla tamamlayabileceğine dair öngörülerini koruduklarını söyledi. Ekonomist Haluk Bürümcekçi ise gelecek dönem görünümünü ele alındığında öncü göstergelerin milli gelirin 2019’un ilk çeyreğinde daralmaya işaret ettiğini söyledi.

PİYASALARA YANSIDI

Bu arada sanayi üretimindeki iyileşme piyasalara da yansıdı. Dolar dün yüzde 1.00 kayıpla 6.002 liraya indi. Borsa ise yüzde 2.02 prim yaparak günü kapattı.