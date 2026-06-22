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Ekonomi

Darphane'ye 124 işçi alımı yapılacak

Hazine ve Maliye Bakanlığı Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğüne 124 işçi alımı yapılacak.

AA22 Haziran 2026 Pazartesi 09:12 - Güncelleme:
Darphane'ye 124 işçi alımı yapılacak
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Kurumun Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğünün İstanbul'daki iş yerlerinde istihdam edilmek üzere 14 meslek için 124 kamu işçisi alımı gerçekleştirilecek.

Müdürlüğün işçi kadrolarına yerleşen adaylar, 2 ay deneme süreli olarak yasal asgari ücretle göreve başlatılacak.

İşçiler, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından bildirilen ve talep şartlarına uygun açık iş sayısının noter kurasıyla belirlenen 4 katı kadar asıl aday arasından Genel Müdürlük tarafından gerçekleştirilecek sözlü sınavla belirlenecek.

Başvurular, İŞKUR internet sitesinden 26 Haziran'a kadar yapılabilecek. Çevrim içi başvurular dışında şahsen, posta veya e-posta yoluyla başvurular kabul edilmeyecek.

İŞKUR'a yapılan başvuru sonrasında Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğünün "https://www.darphane.gov.tr" internet adresinden teslim edilmesi gereken evrak listesine ait duyuru yapılacak.

ADAYLAR SÖZLÜ SINAVA TABİ TUTULACAK

Kura sonuçları ve diğer her türlü duyuru da bu adresten ilan edilecek. Adaylara yazılı tebligat yapılmayacak.

Noter kura çekimi, 27 Temmuz saat 14.00'te Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğünde gerçekleştirilecek.

Kura tarihi ve yerinde değişiklik olması durumunda kurumun internet adresinden duyurulacak.

Kurayla seçilen adaylar, tarihi ve saati daha sonra ilan edilecek zamanda sözlü sınava tabi tutulacak.

  • Darphane işçi alımı
  • Hazine Bakanlığı iş ilanı
  • Maliye Genel Müdürlüğü alımı

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