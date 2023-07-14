DASK'ın ''asrın felaketi''nde tazminat ödeme tutarı 29,5 milyar lirayı buldu

Eren, Malatya Ticaret ve Sanayi Odasında (MTSO) düzenlenen DASK'ın işleyişi ve hasar süreçlerinin ele alındığı programa katıldı.

6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle 19 ilde hasar ihbarı aldıklarını ve bu süre içinde ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştıklarını belirten Eren, şöyle konuştu:

"Yaklaşık 600 bin dosyadan ve hasar ihbarından bahsediyoruz. Bu görülmüş bir şey değil. Olabildiğince çok hızlı aksiyon almaya çalıştık. Sadece bu işi eksperle çözemeyeceğimizi bildiğimiz için aslında parametrik bir ödeme yöntemiyle ilerleyerek Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının raporlarını da baz alarak bir ödeme sistemiyle ilerledik. Bu da bize ciddi bir hız kazandırdı. Ama her şeyden daha önemlisi bu 600 bin dosyanın nerdeyse 450 binine yakını, hatta daha fazlası az hasarlı. Az hasarlılarda bir rakam belirledik. Biz bu eksper talepleri olmadan daha hızlı hareket edip bu şekilde ödeme yapmak istediğimizde de elimizdeki eksper sayısı da kısıtlıydı. Burada belirli aşamalarda ve belirli süreçlerde beklemeler oldu. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalıştık."

Malatya'dan yaklaşık 80 bin ihbar aldıklarını belirten Eren, "Bugüne kadar 66 bin dosyayı sonuçlandırdık. Bunun dışında da itirazlar oluyor, eksperlerimizi gönderiyoruz ve Malatya'da yaklaşık 6,8 milyar gibi bir ödeme yaptık. Tüm Türkiye genelinde de 578 bin dosya ve burada da devam eden 20 bin dosyamız var. Ödenen 29,5 milyar gibi bir paradan bahsediyoruz. Bu çok ciddi bir rakam. Tüm iyi niyetimizle sahada olmaya çalıştık." dedi.

Toplantıya, MTSO Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenlenme ve Denetleme Kurumu Başkanı Mehmet Akif Eroğlu, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Sigortacılık Müdürü Mevlüt Söylemez ve sigorta acenteleri katıldı.

