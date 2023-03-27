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Ekonomi

DASK'ın hasar ödemesi 6,5 milyar TL'yi aştı

Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK), Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bugüne kadar 6 milyar 502 milyon 813 bin 66 TL hasar ödemesi gerçekleştirdi.

AA27 Mart 2023 Pazartesi 10:54 - Güncelleme:
DASK'ın hasar ödemesi 6,5 milyar TL'yi aştı
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DASK'tan yapılan açıklamada, kurumun, sigortalıların yaralarını sarma süreçlerine destek olmak için tüm gücüyle çalışmaya ve ödemelerini hızla gerçekleştirmeye devam ettiği bildirildi.

Verilen bilgiye göre, bugün itibarıyla ulaşan hasar ihbar sayısı 416 bin 21 ve ödenen tazminat tutarı 6 milyar 502 milyon 813 bin 66 TL'ye ulaşırken, avans talebinde bulunan sigortalı sayısı 15 bin 10 oldu.

İhbar dağılımına bakıldığında, 21 bin 850'si pert, 27 bin 836'sı ağır hasarlı, 36 bin 129'u orta hasarlı, 330 bin 206'sı hafif hasarlı olarak açıklandı.

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