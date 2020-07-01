Deep Fresh'in yüzü Mert Fırat oldu

01 Temmuz 2020 Çarşamba 11:38 - Güncelleme: 01 Temmuz 2020 Çarşamba 11:38

Ürünlerini 6 kıtada 95 ülkeye ihraç eden Aksan Kozmetik, Türkiye’nin Covid-19 salgınıyla mücadelesine destek vermek amacıyla önemli bir karar aldı. Aksan Kozmetik Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Kutanoğlu, “Önceliğimiz Türkiye. Ülkemiz insanının temizlik ürünleri ihtiyacını karşılamak ve zor şartlarda alışverişe çıkan müşterilerin boş raflarla karşılaşmasını önlemek için var gücümüzle çalışıyoruz” diyerek yurtiçinde büyüme sürecine girdiklerini duyurdu.

SEKTÖRDE LİDER KONUMUNDA

2008 yılından bu yana faaliyet gösteren, son dönemde de hijyen ve kişisel bakım ürünlerine yönelen Aksan Kozmetik, ıslak mendilden sıvı sabuna, duş jellerinden bebek bakım ürünlerine 7’den 70’e herkesin kullanabileceği ürünlerini ‘Deep Fresh’ markasıyla tüketiciyle buluşturuyor. Dünyanın sayılı üreticileri arasında yer alan, Türkiye’de ise sektörün lideri konumunda bulunan firma, Deep Fresh markası için ses getirecek bir reklam işbirliğine imza attı. Markanın reklam yüzü, Türkiye’nin önde gelen oyuncularından Mert Fırat oldu.

SÖZLEŞME İMZALANDI

Oyuncu kimliğinin yanında toplumsal konulara karşı hassasiyetiyle bilinen ve bu alanda önemli çalışmalar yapan Mert Fırat, Aksan Kozmetik’ten aldığı teklife “evet” dedi. Ünlü oyuncu, geçtiğimiz günlerde Aksan Kozmetik Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Kutanoğlu ile bir araya gelerek sözleşme imzaladı. Fırat, Deep Fresh’in reklam filmlerinde oynayacak, kampanyalarının yüzü olacak.