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Ekonomi

Değeri 42 milyar dolar: Dev doğal gaz anlaşmasında imzalar atılıyor

Tanzanya hükümeti ile yatırımcı şirketler arasında sıvılaştırılmış doğal gaz projesinde imza aşamasına gelindi. Yaklaşık 42 milyar doları bulan doğal gaz projesi için imzalar gelecek ay resmen atılacak.

AA31 Mayıs 2023 Çarşamba 21:04 - Güncelleme:
Değeri 42 milyar dolar: Dev doğal gaz anlaşmasında imzalar atılıyor
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The Citizen gazetesinin haberine göre, Enerji Bakanı January Makamba, Hint Okyanusu'ndaki gaz kaynaklarının çıkarılarak ihraç terminali üzerinden dünyaya satılmasını öngören proje için taraf şirketlerle uzlaşıya varıldığını duyurdu.

Projenin büyüklüğü ve koordinasyonu için hükümetin özel ofis kurduğunu ifade eden Makamba, projenin ülke ekonomisine büyük katkı sağlayacağını ve istihdam oluşturacağını dile getirdi.

DEĞERİ 42 MİLYAR DOLAR

Yaklaşık 42 milyar doları bulan doğal gaz projesi için hükümet ve yatırımcı şirketler arasındaki imzalar gelecek ay atılacak.

Equinor, Shell ve Exxon Mobil'in ortak olduğu ve yıllardır askıda bekleyen proje, onay ve müzakere için de gelecek ay meclise gelecek.

  • doğal gaz
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  • sıvılaştırılmış doğal gaz

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