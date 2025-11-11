İSTANBUL 19°C / 12°C
11 Kasım 2025 Salı
  • Ekonomi
Ekonomi

Değeri tam 1.1 milyar avro... ASELSAN ile SSB arasında kritik sözleşme

ASELSAN ile Savunma Sanayii Başkanlığı arasında 1,1 milyar avroluk yeni sözleşmeler imzalandı.

AA11 Kasım 2025 Salı 09:56
ASELSAN ile Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı arasında hava savunma sistemlerinin devam eden seri üretim projelerine ilave olarak toplam tutarı 1,1 milyar avro olan yeni sözleşmeler imzalandı.

ASELSAN tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapılan açıklamada, "ASELSAN ile Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı arasında, hava savunma sistemlerinin devam eden seri üretim projelerine ilave olarak toplam tutarı 1 milyar 122 milyon 139 bin 260 avro olan yeni sözleşmeler imzalanmıştır. Sözleşmeler kapsamında teslimatlar 2027-2030 yılları arasında gerçekleştirilecektir." ifadelerine yer verildi.

