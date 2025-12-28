İngiltere ve Almanya, modern savaş sahalarının ihtiyaçları doğrultusunda geliştirilen RCH-155 zırhlı araç için ortak üretim sürecini başlattı. İngiltere Savunma Bakanlığı, 52 milyon sterlinlik proje kapsamında RCH-155 zırhlı araç sisteminin test aşamasına geçtiğini açıkladı.

BOXER zırhlı muharebe aracı şasisi üzerine entegre edilen RCH-155 zırhlı araç, 155 milimetrelik top sistemiyle 70 kilometre menzildeki hedefleri vurabiliyor. Hareket halindeyken ateş edebilme özelliğiyle öne çıkan RCH-155 zırhlı araç, NATO'nun kolektif savunmasında kritik rol üstlenecek.

RCH-155 ZIRHLI ARAÇ İNGİLTERE İÇİN KALICI ÇÖZÜM

İngiltere ordusunun AS-90 topçu sistemlerini Ukrayna'ya hibe etmesinin ardından, mevcutta kullanılan Archer sistemlerinin yerini uzun vadede RCH-155 zırhlı araç platformlarının alması planlanıyor. Savunma Bakanlığı, RCH-155 zırhlı araç sisteminin mobil ateş desteğinde kalıcı ve güçlü bir çözüm olacağını vurguladı.

"RCH-155 ZIRHLI ARAÇ UKRAYNA'DAN ÇIKAN DERSLERLE GELİŞTİRİLDİ"

İngiltere Silahlı Kuvvetler Bakanı Luke Pollard, RCH-155 zırhlı araç sisteminin Rusya-Ukrayna Savaşı'ndan çıkarılan dersler doğrultusunda geliştirildiğini belirtti. Pollard, hareket halinde ateş edebilme kabiliyetinin modern çatışmalarda belirleyici olduğunu ifade etti.

RCH-155 ZIRHLI ARAÇ TEKNİK GÜCÜYLE DİKKAT ÇEKİYOR

Paylaşılan bilgilere göre RCH-155 zırhlı araç, saatte 100 kilometre hıza ulaşabiliyor, dakikada 8 atış yapabiliyor ve yakıt ikmali olmadan 700 kilometre yol alabiliyor. Otomasyon sayesinde RCH-155 zırhlı araç, yalnızca 2 personel ile görev yapabiliyor.

Ekim 2024'te imzalanan Trinity House Anlaşması'nın bir yansıması olarak değerlendirilen RCH-155 zırhlı araç ortak üretimi, İngiltere ve Almanya arasındaki savunma iş birliğini yeni bir aşamaya taşıyor.