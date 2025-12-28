Baltıklar'da tansiyonu yükselten bir iddia gündeme bomba gibi düştü. Estonya'nın, hava savunma kapasitesini güçlendirmek amacıyla 750 milyon Euro karşılığında 1000 adet Mistral füzesi satın almak için Fransa ile görüşmelere hazırlandığı öne sürüldü. Savunma kulislerinde konuşulan bu iddia, Mistral füzesi odaklı yeni bir dönemin habercisi olarak yorumlandı.

İddialara göre Estonya, kısa menzilli hava savunma kabiliyetini artırmak için tercihini Fransız yapımı Mistral füzesi sistemlerinden yana kullanmak istiyor. Özellikle son yıllarda Avrupa'da artan güvenlik kaygıları, Estonya'nın Mistral füzesi alımını stratejik bir adım haline getirdi. Uzmanlar, bu büyüklükte bir Mistral füzesi paketinin ülkenin savunma mimarisinde önemli bir değişim yaratabileceğini belirtiyor.

Fransa merkezli savunma sanayii kaynaklarına dayandırılan iddialarda, görüşmelerin olumlu ilerlemesi halinde Mistral füzesi tedarikinin kademeli olarak gerçekleştirileceği ifade ediliyor. Taşınabilir hava savunma sistemleri arasında öne çıkan Mistral füzesi, birçok Avrupa ülkesi tarafından da aktif olarak kullanılıyor. Bu nedenle Estonya'nın Mistral füzesi tercihinin sürpriz olmadığı vurgulanıyor.

Öte yandan, 750 milyon Euro'luk bütçeyle planlanan bu alımın sadece Mistral füzesi ile sınırlı kalmayabileceği, eğitim ve lojistik destek paketlerinin de masada olduğu konuşuluyor. Böylece Mistral füzesi anlaşmasının, Estonya ile Fransa arasındaki savunma iş birliğini daha da derinleştirmesi bekleniyor.

Resmî makamlardan henüz doğrulama gelmezken, savunma çevreleri Estonya'nın Mistral füzesi hamlesini yakından takip ediyor. Görüşmelerin netleşmesi halinde Mistral füzesi alımı, Baltıklar'daki dengeleri etkileyebilecek en önemli gelişmelerden biri olarak kayıtlara geçebilir.

