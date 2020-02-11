11.02.2020 22:58 - Güncelleme: 11.02.2020 23:17

Genel kurulda görüşülen İmar teklifine göre, bina yükseklikleri serbest olarak belirlenemeyecek. Kat sınırlaması doğrultusunda belediyeler, 1 Temmuz 2021'e kadar yeni imar planlarını oluşturacak. İmar barışına başvurup kayıt belgesi alanlar, binalarında güçlendirme yapabilecek. Kaçak yapıların tapusuna şerh konulabilecek, böylelikle satışı ve kiralanması engellenecek.

Değerli Konut Vergisinin 1 yıl ertelenmesi de kabul edildi. Değeri 5 milyon liranın üzerinde olan konutlar için 2021 yılından itibaren beyanname verilecek. Tek konutu olanlar bu vergiden muaf tutulacak.

Kabul edilen maddelere göre, Ulusal Coğrafi Veri Sorumluluk Matrisinde yer alan coğrafi verilerin, Ulusal Coğrafi Veri Paylaşım Matrisine göre, kamu kurum ve kuruluşları arasında paylaşımı, erişimi ve kullanımı bedelsiz olacak.

Yerli-yabancı gerçek ve özel hukuk tüzel kişilerin söz konusu coğrafi verileri toplayabilmesine, üretebilmesine, paylaşabilmesine ve satabilmesine yönelik düzenleme yapılacak, bu düzenlemelere uyulmaması durumunda idari para cezası belirlenecek.