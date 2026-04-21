DEİK, Türkiye ile yeni pazar arayışındaki Kanada arasındaki ticaret hacmini artırmak istiyor

İzmir'de Uluslararası Doğaltaş ve Teknolojileri Fuarı'na katılan Yılmaz, AA muhabirine, Türkiye ile Kanada arasındaki ticareti değerlendirdi.

ABD ile Kanada arasındaki jeopolitik gelişmeler sonucunda Kanada'nın yeni pazar arayışı içinde olduğunu belirten Yılmaz, Türkiye'yi çok önemli bir alternatif haline getirdiğini dile getirdi.

Yılmaz, geçen yıl düzenlenen Toronto Global Forumu'nda Türk savunma sanayi şirketlerinin kabiliyeti ve kredibilitesinin çok ciddi fark yarattığını, geçen ay yine Toronto'da düzenlenen maden arama ve geliştirme fuarında da nükleer enerji programı kapsamında görüşmeler yapıldığını anlattı.

DEİK olarak iki ülke arasındaki ticaretin artırılması için çabaladıklarını ifade eden Yılmaz, "Türkiye'nin halihazırda Kanada'yla var olan madencilik, eğitim, tarım alanında ilişkilerine ilave olarak iki tane çok önemli alanda kendine yer bulabileceğini gördük. Bir tanesi savunma sanayisi, bir tanesi de enerjideki yeşil dönüşüm ve çevre dostu teknolojilerle ilgili kısım." diye konuştu.

Yılmaz, olası nükleer işbirliğinin de stratejik nitelik taşıdığını belirterek, bu alanda yapılacak ortaklığın ciddi ve uzun soluklu ilişkiye dönüşme potansiyeli taşıdığını vurguladı.

Kanada'nın nükleer teknolojisinin uygulanabilirlik açısından avantaj sağlaması ve teknoloji transferi konusunda işbirliğine sıcak yaklaşmasının, bu alandaki diğer potansiyel adaylarının önüne geçtiğini ifade eden Yılmaz, Kanada'nın nükleer teknolojisi ve yakıt kaynağının daha çeşitli olduğunu söyledi.

- "7-8 MİLYAR DOLARA ÇIKARMAYI HEDEFLİYORUZ"

Mehmet Yılmaz, iki ülke arasında halihazırda yaklaşık 3,5 milyar dolarlık ticaret hacmi bulunduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

"Ticari hacmi artırmamız lazım. Amerika ile Kanada arasındaki ilişkilerin gerilmesi ve soğumasından sonra aşağı yukarı en az 7-8 milyar dolarlık bir hacme ulaşmasının hayal olmadığı, son derece mümkün olduğu liderler arasında da teyit edilince artık bize düşen görev bunun gereğini yerine getirmek, olası işbirliği alanlarının ortaya çıkmasını sağlamak. Şu anda bunu çok başarılı olarak yürütüyoruz. Uluslararası fuarlarda, forumlarda gerek Kanada'da gerekse Türkiye'de ticaret erbapları kendilerine iş fırsatı bakıyor. Bunların sayısını artırmak ve bunun frekansını artırmak anlamında doğru işler yaptığımızı düşünüyoruz. Ticaretimizi genişleterek 7-8 milyar dolara çıkarmayı hedefliyoruz."