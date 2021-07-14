DEİK'ten 44 ülkenin diplomatik misyon temsilcisine 15 temmuz özel teşekkür ödülü

14 Temmuz 2021 Çarşamba 17:39 - Güncelleme: 14 Temmuz 2021 Çarşamba 17:39

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında DEİK ve DTİK tarafından gerçekleştirilen "15 Temmuz: Güvene Dayalı İş Birliği" paneli ve DEİK Özel Teşekkür Töreni, TRT World Dış Politika Uzmanı Yusuf Erim'in moderatörlüğünde Ankara'daki diplomatik misyon temsilcileri ve iş insanlarının katılımlarıyla gerçekleştirildi. DEİK Özel Teşekkür Töreni'nde, 15 Temmuz 2016'daki darbe kalkışması sonrası ülkelerindeki FETÖ okullarını kapatan ülkeler arasından seçilen Afganistan, Cezayir, Arjantin, Azerbaycan, Kamerun Cumhuriyeti, Çad, Kongo, Fildişi Sahili, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Dominik Cumhuriyeti, Ekvator Ginesi, Etiyopya, Gabon, Gambiya, Gine, Gine Bissau Cumhuriyeti, Haiti, Irak, Ürdün, Kuveyt, Libya, Madagaskar, Maldivler, Mali, Moritanya, Karadağ, Fas, Nijer, Umman, Pakistan, Rusya, Ruanda, Senegal, Sırbistan, Somali, Sudan, Tacikistan, Togo, Tunus, Türkmenistan, Özbekistan, Venezuela, Zambiya ve Bosna-Hersek ülkelerine plaket verildi. Teşekkür plaketleri, T.C. Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, DEİK Yönetim Kurulu Üyesi Ebru Özdemir ve İş Konseyleri Koordinatör Başkanları tarafından, ilgili ülkelerin Ankara diplomatik misyon temsilcilerine takdim edildi.



YAVUZ SELİM KIRAN: "BAKANLIK OLARAK TÜM KURUMLARLA BİRLİKTE EŞGÜDÜM HALİNDE FETÖ'YLE MÜCADELEYİ SÜRDÜRECEĞİZ"

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) tehdidini hiçbir ülkenin küçümsememesi gerektiğini vurgulayan T.C. Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Türkiye'nin müttefiklerini FETÖ ile mücadelede Türkiye ile dayanışma göstermeye çağırarak "Dün Türkiye'de gerçekleştirdikleri şeyi, bugün daha fazla müsamaha gösterilirse, başka ülkelerde de gerçekleştirmemeleri için hiçbir sebep yok. Bu terör örgütünü dünya çok iyi biliyor" dedi. Türkiye'nin tarih boyunca terörün her türlüsüyle mücadele ettiğini, darbenin farklı şekillerine maruz kaldığını ve 15 Temmuz 2016'da da darbenin kalkışma şeklindeki türüne FETÖ eliyle muhatap olduğunu belirten Kıran, FETÖ'nün iç yüzünü herkesin iyi bildiğini ve bazı yabancı muhataplarının FETÖ'nün hedeflerini çok iyi bilmelerine rağmen müttefik ruhuyla bağdaşmayacak şekilde davranmayı sürdürdüğünü ifade etti. FETÖ'nün eğitimin, inancın ve iş dünyasının yatırımlarını istismar ettiğini aktaran Kıran, "Müttefiklik ruhunun ötesinde hangi hukuk ilkesi ve değeri bir terör örgütüne alan açmayı, güvenli liman sağlamayı meşru kılar. Tüm terör örgütleriyle mücadelemizi sürdürmekte kararlıyız. Bakanlık olarak tüm kurumlarla birlikte eşgüdüm halinde FETÖ'yle mücadeleyi sürdüreceğiz. Son FETÖ'cü teröristi dünyanın neresinde olursa olsun temizleyinceye kadar bu mücadelemiz aynı şekilde, aynı azimle, aynı kararlılıkla, aynı sorumlulukla devam edecek. Sadece ülkemizin değil, dünyanın ve insanlığın selameti için bunu yapmak zorundayız. FETÖ sadece Türkiye için bir tehdit değildir, varlık gösterdiği her ülke içi son derece sinsi ve tehlikeli bir tehdittir. Bu tehdit bütün dünyada bertaraf edilmelidir" dedi. Türkiye'yle müttefiklik ilişkisine yakışır şekilde hareket eden ülkelerin desteği sayesinde, 42 ülkede FETÖ okullarını devraldıklarını belirten Kıran, "Dünyanın dört bir yanındaki müttefiklerimizi FETÖ ile mücadelede Türkiye ile dayanışma göstermeye, müttefiklik ruhuna uygun şekilde davranmaya davet ediyoruz" diye konuştu.

EBRU ÖZDEMİR: "DOSTLUKLAR HER ZAMAN DEĞERLİDİR, AMA ZOR ZAMANDA GÖSTERİLEN DOSTLUKLARIN DEĞERİ DAHA DA ANLAMLIDIR"



15 Temmuz: Güvene Dayalı İş Birliği paneli ve DEİK Özel Teşekkür Töreni'nde konuşan DEİK Yönetim Kurulu Üyesi Ebru Özdemir, 5 yıl evvel tüm Türkiye olarak, çok acı bir darbe teşebbüsüyle karşı karşıya kalındığını hatırlatarak, "Büyük bir demokrasi ve insanlık kıyımı yaşatmaya teşebbüs ettiler. O gün milletimiz, büyüklüğünü gösterdi ve hain girişimin karşısında durdu. FETÖ tarafından gerçekleştirilen bu hain darbe girişiminin öncesinde de hem ekonomik hem de siyasi açıdan birçok badire atlattık. Temel değerler olan; insan hakları, hukukun üstünlüğü ve bağımsızlık kavramlarına olan bağlılığımızı da bir kez daha gösterdik. Bu tür zorlu zamanlarda gösterilen iş birliğinin, hem milletlerin kendi içinde hem de uluslararası ilişkilerde güveni pekiştirmek için önemli etkenlerden biri olduğunu hepimiz biliyoruz. Dostluklar her zaman değerlidir, ama zor zamanda gösterilen dostlukların değeri daha da anlamlıdır. Türk özel sektörünün temsilcileri DEİK ailesi olarak, elbette herkesle ama özellikle de dostlarımız ile ekonomik ilişkilerimizi daha da güçlendirmek için canla başla çalıştığımızı da belirtmek isterim. Darbe girişiminin hemen ardından, dostlarımızın da bulundukları ülkelerde Türkiye ile iş birliği içinde hareket etmeleri, ülkelerimiz arasındaki güveni pekiştirdi. Etkinliğimizin adını aslında tam da bu nedenle "Güven Esaslı İş Birliği" koymayı uygun gördük. Türk özel sektörü olarak, Ankara'daki diplomatik misyon temsilcilerine ülkemizle yaptıkları iş birliği için bu yıl farklı bir şekilde teşekkür etmenin daha güzel olacağını düşündük. Kendi topraklarında FETÖ ile mücadele noktasında bize daha fazla destek veren, önemli gelişmeler kat eden ülkelerin diplomatik misyonlarına, İş Konseyleri Başkanlarımız aracılığıyla DEİK Özel Teşekkür Plaketlerini takdim etmekten onur duyacağız. Büyükelçilerimiz de aramızda, verdikleri emeği asla göz ardı edemeyiz. İnşallah önümüzdeki sene ülkelerin ülkemizdeki diplomatik misyon temsilcilerine verdiğimiz ödül sayılarının katlanarak artmasını diliyorum" dedi.