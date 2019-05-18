Demir çelikte yumuşama GTS’de geri adım yok

Beyaz Saray’dan Türkiye ekonomisi ile ilgili iki önemli karar çıktı. ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye’yi ABD ile ticarette vergi avantajı sağlayan Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi (GTS) kapsamındaki ülkeler listesinden resmen çıkardığını açıkladı. Trump imzasıyla yayımlanan bildiride, “Ekonomik gelişme seviyesine bağlı olarak, Türkiye’nin 17 Mayıs 2019’da yürürlüğe girecek şekilde GTS’den yararlanan ülke olmasının uygun olmadığına karar verdim” ifadeleri yer aldı. GTS kapsamında gelişmekte olan ülkeler bulunuyor. ABD bu ülkelerden aldığı ürünlerde vergi muafiyeti uyguluyor. GTS programı kapsamında, uygun kriterleri taşıyan 121 ülkenin yaklaşık 4 bin kalem ürünü Amerikan pazarına gümrüksüz olarak girebiliyor.

VERGİ İNDİRİLDİ

ABD’den Türkiye’den yaptığı çelik ithalatı ile ilgili ise güzel haber geldi. Donald Trump, Türkiye’den yapılan çelik ithalatına uygulanan yüzde 50 oranındaki gümrük vergisinin yüzde 25’e indirildiğini bildirdi. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada “ABD’nin Türkiye’den yapılan çelik ithalatında vergileri yüzde 50’den yüzde 25’e indirmesi olumlu; ancak beklentimiz ikili ticaretin önündeki tüm engellerin kaldırılmasıdır. Ayrıca, Türkiye’nin Genelleştirilmiş Tercihler Sisteminden (GTS) çıkarılması kararı, iki ülke hükümetleri tarafından ilan edilen 75 milyar dolar ticaret hacmi hedefi ile çelişmektedir. ABD ile ikili ticaretin önüne konulan engeller sadece Türk firmalarını değil, ABD firmalarını da etkilemektedir. Önemli bir ticaret ortağımız olan ABD ile ticaret hacmimizi artırmaya yönelik çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz” dedi.