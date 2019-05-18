Demir çelikte yumuşama GTS’de geri adım yok
ABD Başkanı Trump, Türkiye’yi ‘ekonomisi güçlü hale geldi’ gerekçesiyle gümrük vergisiz ticaret yaptığı ülkeler listesinden çıkardı. Trump, bir diğer kararında ise Türkiye’den ithal edilen çelik ürünlerinde vergiyi yüzde 50’den yüzde 25’e düşürdü.
Beyaz Saray’dan Türkiye ekonomisi ile ilgili iki önemli karar çıktı. ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye’yi ABD ile ticarette vergi avantajı sağlayan Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi (GTS) kapsamındaki ülkeler listesinden resmen çıkardığını açıkladı. Trump imzasıyla yayımlanan bildiride, “Ekonomik gelişme seviyesine bağlı olarak, Türkiye’nin 17 Mayıs 2019’da yürürlüğe girecek şekilde GTS’den yararlanan ülke olmasının uygun olmadığına karar verdim” ifadeleri yer aldı. GTS kapsamında gelişmekte olan ülkeler bulunuyor. ABD bu ülkelerden aldığı ürünlerde vergi muafiyeti uyguluyor. GTS programı kapsamında, uygun kriterleri taşıyan 121 ülkenin yaklaşık 4 bin kalem ürünü Amerikan pazarına gümrüksüz olarak girebiliyor.
VERGİ İNDİRİLDİ
ABD’den Türkiye’den yaptığı çelik ithalatı ile ilgili ise güzel haber geldi. Donald Trump, Türkiye’den yapılan çelik ithalatına uygulanan yüzde 50 oranındaki gümrük vergisinin yüzde 25’e indirildiğini bildirdi. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada “ABD’nin Türkiye’den yapılan çelik ithalatında vergileri yüzde 50’den yüzde 25’e indirmesi olumlu; ancak beklentimiz ikili ticaretin önündeki tüm engellerin kaldırılmasıdır. Ayrıca, Türkiye’nin Genelleştirilmiş Tercihler Sisteminden (GTS) çıkarılması kararı, iki ülke hükümetleri tarafından ilan edilen 75 milyar dolar ticaret hacmi hedefi ile çelişmektedir. ABD ile ikili ticaretin önüne konulan engeller sadece Türk firmalarını değil, ABD firmalarını da etkilemektedir. Önemli bir ticaret ortağımız olan ABD ile ticaret hacmimizi artırmaya yönelik çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz” dedi.
GTS kararı hedeflerle ters düşüyor
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle ise, ABD’nin Türkiye’yi Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi’nden çıkarma ve Türk çeliği için gümrük oranının yüzde 25’e indirme kararıyla ilgili olarak “GTS sisteminden çıkmamız durumunda, 1484 ürün kodunda sıfır olan vergi oranının artacak. Bu durum ilk aşamada elbette ihracatımızı bir miktar etkileyebilir, ancak ürünlerimizin fiyat/kalite performansı, ihracatımızın eski rakamları geçmesine neden olacak” dedi.
İhracat 100 milyon $ artış gösterir
Türkiye Çelik Üreticileri Derneği (TÇÜD) Genel Sekreteri Veysel Yayan, ABD’nin Türkiye’den çelik ithalatında gümrük vergisini yüzde 50’den yüzde 25’e düşürmesiyle ilgili, “Bu karar sektör için olumlu oldu. Bu indirimle ihracatımızın yeniden hareketlenmesi ve birkaç yüz milyon dolarlık ilave ihracat imkan dahilinde görünüyor” dedi. Yayan, “Türkiye’nin her konuda olduğu gibi bu konuda da tutarlı bir tavrı oldu. Ümit ederiz ki ikinci yüzde 25’lik vergi dilimi de kaldırılsın” dedi.
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