Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) verilerinden derlenen bilgiye göre, Türkiye'nin 13 bin 919 kilometre demir yolu ağı bulunuyor.

Bu ağın 2 bin 251 kilometresi yüksek hızlı ve hızlı, 11 bin 668 kilometresi konvansiyonel olarak hizmet verirken, ülke genelinde 4 bin 100 kilometreden fazla yeni demir yolu hattının yapımı sürüyor.

Türkiye genelinde çalışmaları devam eden hatlardan bazılarının bu yıl hizmete alınması bekleniyor.

Bu kapsamda, Türkiye'nin Avrupa'ya açılan kapısı niteliğindeki Halkalı-Kapıkule Hattı'nın 153 kilometrelik Çerkezköy-Kapıkule kesiminde fiziki ilerleme yüzde 96 seviyesini aştı. Hattın bu bölümünün yıl içinde hizmete alınması hedefleniyor.

Avrupa Birliği (AB) standartlarında inşa edilen projenin tamamlanmasıyla Türkiye-AB demir yolu bağlantısı hız, güvenlik ve kapasite açısından yeni bir seviyeye taşınacak.

Demir yolu ağı kapasitesini artırmaya yönelik en kritik yatırımlar arasında yer alan ve Marmara Bölgesi'nde yürütülen Gebze-Köseköy 3'üncü, 4'üncü ve 5'inci hat altyapı, üstyapı ve elektrifikasyon çalışmalarının da yıl içinde tamamlanacağı öngörülüyor.

Projenin, Marmaray koridoru üzerinden işletilen tren trafiğini önemli ölçüde rahatlatması bekleniyor.

KARAMAN-ULUKIŞLA HATTI'NDA ÇALIŞMALAR SON AŞAMADA

Hem yüksek hızlı tren ağı hem de yük taşımacılığı açısından stratejik bir bağlantı niteliği taşıyan Karaman-Ulukışla Hattı'nda da test ve sertifikasyon süreçlerinin tamamlanmasının ardından hızlı tren işletmeciliğine geçilmesi planlanıyor.

Öte yandan, Sincan OSB-Yenikent-Kazan Soda Demir Yolu Projesi'nin 2026 yılında altyapı, üstyapı ve elektrifikasyon çalışmalarının tamamlanması hedefleniyor.

Akdeniz limanlarını Güneydoğu Anadolu'ya bağlayan Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep, Ankara'yı Karadeniz'e bağlayacak Kırıkkale-(Delice)-Çorum-Samsun'un da aralarında yer aldığı projelerde ise çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.

Bunlara ilaveten 2026 yılında elektrifikasyon ve sinyalizasyon oranlarının artırılması, yerli ve milli sinyalizasyon sistemlerinin yeni kesimlerde devreye alınması ve bakım-işletme süreçlerinde dijitalleşmenin yaygınlaştırılması öncelikli gündem başlıkları arasında yer alıyor.

Malatya-Elazığ hattında 135 kilometrelik, Karakuyu-Bozanönü-Isparta-Burdur hattında 196 kilometrelik, Afyonkarahisar-Karakuyu hattında 112 kilometrelik milli sinyalizasyon uygulamasının 2026 itibarıyla tamamlanmasıyla işletme güvenliği ve teknolojik bağımsızlık açısından önemli bir kazanım sağlanması hedefleniyor.

BAZI İLTİSAK HATLARINDA GERİ SAYIM

Demir yollarının ana hatlarından ayrılarak tesis veya arazilere bağlantı sağlayan iltisak hatlarında çalışmaların 2026'da hızlanması planlanıyor.

Bu kapsamda yıl içinde İncesu Organize Sanayi Bölgesi (OSB) İltisak Hattı, Havza OSB İltisak Hattı, Hasanbey Lojistik Merkezi-Eskişehir OSB İltisak Hattı'nın tamamlanarak devreye alınması hedefleniyor.

Böylece Kayseri, Eskişehir ve Samsun'daki sanayi üretiminin doğrudan demir yolu ağına bağlanmasıyla yüklerin kara yoluna bağımlılığının azaltılması hedefleniyor.

Ayrıca Tatvan (Rahova) Yük Merkezi'nin devreye alınmasıyla Doğu Anadolu'da yük toplama ve dağıtım kapasitesinin artırılması, Van Gölü geçişiyle entegre bir lojistik zincir oluşturulması bekleniyor.