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Ekonomi

Demir yolu araçlarındaki aşınmalara yerli ve milli çözüm

Türkiye'nin ve Avrupa'nın en büyük sanayi kümelenmesi olan SAHA İstanbul tarafından organize edilen ve Cumhurbaşkanlığı himayesinde gerçekleştirilen SAHA EXPO Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayii Fuarı'nda, demir yolu araçlarında aşınmaya karşı yerli ve milli bir çözüm için imzalar atıldı. TCDD Taşımacılık Genel Müdürlüğü ile Koçak Speedol firması arasında işbirliği anlaşması yapılarak, Türkiye'nin ilk yerli grafitli sentetik boden yağının üretimine başlandı.

AA22 Ekim 2024 Salı 14:57 - Güncelleme:
Demir yolu araçlarındaki aşınmalara yerli ve milli çözüm
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Türkiye'nin ve Avrupa'nın en büyük sanayi kümelenmesi SAHA İstanbul tarafından Cumhurbaşkanlığı himayesinde organize edilen, 6 bakanlık ve Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığının desteklediği, Anadolu Ajansının global iletişim ortağı olduğu SAHA EXPO Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayii Fuarı başladı.

Fuar kapsamında, demir yolu araçlarında ray ve tekerleğin sürtünmesinden kaynaklanan aşınmalara yönelik geliştirilen yerli ve milli çözüm için imzalar atıldı.

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Taşımacılık Genel Müdürlüğü ile Koçak Speedol firması arasında imzalanan işbirliği anlaşmasıyla "Türkiye'nin ilk yerli grafitli sentetik boden yağı" üretimi için start verildi.

İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenen SAHA EXPO 2024 kapsamında gerçekleştirilen törende imzalar TCDD Taşımacılık AŞ Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Ufuk Yalçın ile Koçak Speedol yetkilisi Yusuf Koçak tarafından atıldı.

Anlaşma kapsamında, Türkiye'nin ilk yerli grafitli sentetik boden yağının geliştirilmesi ve saha testlerinin yapılması konusunda işbirliği yapılacak.

Sentetik boden yağının Türkiye'deki tüm demir yolu araçlarında, teker ile ray arasındaki ilişkiden kaynaklı aşınmaları azaltmak için araç seyir halindeyken ray ile teker arasına yüksek basınçla püskürtülerek kullanıldığı bildirildi.

"DIŞA BAĞIMLILIĞI AZALTACAK, KATMA DEĞER SAĞLAYACAK"

TCDD Taşımacılık AŞ Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Ufuk Yalçın, imza töreninde yaptığı açıklamada, demir yolu araçlarında kritik öneme sahip bir ürün olan grafitli sentetik boden yağının Türkiye'de ilk kez üretilmeye başlandığını söyledi.

Sentetik boden yağının teker ile ray arasındaki ilişkiden kaynaklı aşınmaları azaltmak için tüm demir yolu araçlarında kullanıldığını dile getiren Yalçın, "Bu yağın ülkemizde yerli olarak üretilmesi, dışa bağımlılığı azaltmanın yanı sıra sektörümüze de önemli katma değer sağlayacaktır. Bu başarı, öncelikle döviz tasarrufu sağlayacak ve yerli demir yolu sektörümüzün gelişmesine katkıda bulunacaktır." dedi.

Yalçın, bu anlaşmanın özel sektörün demir yolu ürünleri üretimi yönündeki girişimlerine de ilham vereceğini kaydederek, "Bu önemli adımın, halen ithal edilen diğer ürünler için de bir teşvik olacağını düşünüyoruz. Koçak Speedol firması ile imzaladığımız işbirliği anlaşması çerçevesinde üretilen grafitli sentetik boden yağı, yalnızca yurt içinde değil, yurt dışında da pazar bulma potansiyeline sahiptir." diye konuştu.

"TCDD TARAFINDAN İŞLETİLEN TRENLERDE 30 TON BODEN YAĞI KULLANIYORUZ"

Ufuk Yalçın, TCDD Genel Müdürlüğü tarafından işletilen trenlerde yılda yaklaşık 30 ton boden yağının kullanıldığını anlatarak, bunun maliyetinin 300 bin avro civarında olduğu bilgisini paylaştı.

Yalçın, "Demir yolu sektörümüzün hızla gelişmesiyle ihtiyacımızın daha da artacağı muhakkaktır. Bu yağın artık yerli üretimle temin edilmesi, bir üründe daha dışa bağımlılığımızı ortadan kaldıracak, temin süresinin azalmasıyla zaman tasarrufu sağlayacaktır." ifadelerini kullandı.

Yerli ve milli demir yolu sanayisinin yanında olmaya ve desteklemeye kararlılıkla devam edeceklerini vurgulayan Yalçın, doğa dostu ürünler kullanmaya özen göstereceklerini de sözlerine ekledi.

  • Demir yolu
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