29 Ağustos 2025 Cuma
  • Demir yolu sektörüne 4,2 milyar avroluk dış finansman
Ekonomi

Demir yolu sektörüne 4,2 milyar avroluk dış finansman

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 2025'te demir yolu sektörüne sağlanan dış finansman toplamının yaklaşık 4,2 milyar avroya ulaştığını belirterek, 'Bölgesel endüstrilerin liman ve demir yolu bağlantılarını güçlendirerek üretim ve lojistik merkezlerinin küresel pazarlara erişimini artırıyoruz.' ifadesini kullandı.

AA29 Ağustos 2025 Cuma 15:14 - Güncelleme:
Şimşek, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Dörtyol-Hassa Otoyol ve Demir Yolu Projesi için 1,55 milyar avroluk dış finansman teminini değerlendirdi.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin rekabet gücünü artıracak bu projeye finansman desteği sağladıklarını vurgulayan Şimşek, şunları kaydetti:

"Ulaşım altyapısını güçlendirerek ticaret, turizm ve bölgesel kalkınmayı destekleyecek Dörtyol-Hassa Otoyol ve Demir Yolu Projesi'ne 1,55 milyar avro dış kaynak temin ettik. Böylece 2025 yılında demir yolu sektörüne sağlanan dış finansman toplamı yaklaşık 4,2 milyar avroya ulaştı. Bölgesel endüstrilerin liman ve demir yolu bağlantılarını güçlendirerek üretim ve lojistik merkezlerinin küresel pazarlara erişimini artırıyoruz."

