AA 20 Haziran 2021 Pazar 11:37 - Güncelleme: 20 Haziran 2021 Pazar 11:39

Pezük, Hatay'daki İskenderun Demir ve Çelik (İSDEMİR) Fabrikası'nı ziyaretinin ardından AA muhabirlerine yaptığı değerlendirmede, İSDEMİR ile TCDD'nin 50 yıldır süregelen iş birliğinin bulunduğunu belirtti.

Bu iş birliğinin ülke sanayisi ve ihracatına önemli katkılar sağladığını dile getiren Pezük, maden sahasından doğrudan yüklenen cevherin fabrikanın merkezine, burada üretilen mamul ve yarı mamul demir çelik ürünlerinin de birçok noktaya ulaştırıldığını ifade etti.

Demir çelik ürünlerinin taşınmasında ulaşım maliyetleri ve zamandan tasarruf sağlayarak sanayiye destek olduklarını bildiren Pezük, "Demir yolunun sağladığı ekonomik ve güvenli lojistik hizmetiyle hem sanayicimiz hem de ülkemiz kazançlı çıkıyor." dedi.

- "Demir cevherinin neredeyse tamamı demir yoluyla taşındı"

İskenderun Demir Çelik Fabrikası'nın ihtiyacı olan ve yurt içinden temin ettiği demir cevherinin neredeyse tamamının demir yoluyla taşındığına dikkati çeken Pezük, Malatya-Hekimhan, Demirdağ, Divriği, Çetinkaya, Yeşilhisar, Suveren, Kemaliye, Çaltı gibi üretim sahalarından çıkarılan yıllık yaklaşık 3 milyon ton demir cevherinin, TCDD Taşımacılık AŞ tarafından İSDEMİR iltisak (bağlantı) hattına ulaştırıldığını kaydetti.

Pezük, İSDEMİR'de üretilen demir çelik ürünlerinin yurt içinde birçok noktaya yine demir yoluyla taşındığını ifade ederek, pek çok sanayi kuruluşunun ham madde ihtiyacı ve ürettiklerinin iltisak hatları vasıtasıyla doğrudan yerlerine ulaştırıldığını bildirdi.

Demir yoluyla taşınan yük miktarının her geçen gün arttığını vurgulayan Pezük, TCDD Taşımacılık Genel Müdürlüğü olarak salgın koşullarında ticaretin devamlılığını sağlamaktan dolayı büyük gurur ve mutluluk duyduklarını anlattı.

- "Geçen yıl 7,2 milyon ton demir cevheri, demir yoluyla taşındı"

Geçen yıl Türkiye genelinde 7,2 milyon ton demir cevherinin demir yoluyla taşındığına dikkati çeken Pezük, "Demir çelik fabrikalarımızın üretimi olan 810 bin ton demir çelik ürününü yurt içi ve yurt dışına ulaştırdık. Bu yılın ilk 6 ayında, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 29 artışla 3,8 milyon ton demir cevheri taşıması gerçekleştirdik. Yine bu dönemde yüzde 54 artışla 615 bin ton demir çelik ürünü taşıdık. 2020 yılında toplam 29,9 milyon ton yükü ulaştırırken tüm zamanların taşıma rekorlarını kırdık." değerlendirmesinde bulundu.

Bu yılın 5 ayında taşımaların giderek arttığına işaret eden Pezük, "Ana demir yolu ağı ile sanayimizi kavuşturan ve yükleri fabrikalarımızın, üretim merkezlerimizin kapısına kadar ulaştıran iltisak hatlarından 2020 yılında 11,9 milyon ton yük taşıması gerçekleştirdik. Böylece, bu taşımalarımızın yaklaşık yüzde 40'ı iltisak hatlarından yapılmış oldu." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vizyonuyla 21. yüzyılın ulaşım sistemi olarak görülen demir yolu ulaşımının, ülkenin stratejik potansiyelini harekete geçirdiğini anlatan Pezük, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının öncülüğünde demir yolu sektörüne yapılan yatırım payının giderek arttığını, yatırımlarla özellikle iltisak hatlarının artırılmasının hedeflendiğini sözlerine ekledi.