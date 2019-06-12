‘Demirden İpek Yolu’ için yeni bir adım daha
Bakü-Tiflis-Kars projesi ile Türkiye’ye uzanan Demir İpek Yolu’na yeni zincir ekleniyor. Avrupa’ya ulaşacak hattın Çerkezköy-Kapıkule kesimi için imzalar atıldı. Temel ise 18 Temmuz’da...
Bakü-Tiflis-Kars demiryolu projesi ile Demir İpek Yolu’nu Türkiye’ye bağlayan hükümet, şimdi de AB ile Türkiye’yi ticari demiryoluyla birbirine bağlamak için ilk adımı attı. Halkalı-Kapıkule Demiryolu Hattı Projesi Çerkezköy-Kapıkule Kesimi Yapım Sözleşmesi, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan’ın katılımıyla imzalandı. Projenin temeli 18 Temmuz’da Çerkezköy’de atılacak.
600 MİLYAR YATIRIM
Son 16 yılda ulaştırma altyapılarını iyileştirmek, bu ağları genişletmek ve uluslararası taşımacılık güzergahlarındaki eksik bağlantıları tamamlamak üzere yaklaşık 600 milyar lira yatırım gerçekleştirdiklerini ifade eden Turhan, bu süreçte kamu kaynaklarıyla sınırlı kalmadıklarını, yap-işlet-devret mekanizmasını da etkin olarak kullanarak dev projelere imza attıklarını dile getirdi. Halkalı-Kapıkule Demir Yolu Hattı ile Ankara-İstanbul Hızlı Tren Hattı Köseköy-Gebze kesimi, Irmak-Karabük-Zonguldak Demir Yolu Hattı ve Samsun-Kalın Demir Yolu Hattı projelerinde olduğu gibi kamu kaynaklarına AB hibelerini de eklediklerini anlatan Turhan, “Ülkemiz, kıtaları birbirine bağlayan konumdaki küresel ticaret güzergahlarının odağında yer alıyor. Bu sebeple de bölgesel ve bölgeler arası bağlantıların geliştirilmesinde Türkiye’nin jeostratejik konumun önemi bulunuyor” diye konuştu.
HİBE KULLANILACAK
Londra’dan Pekin’e uzanan Demir İpek Yolu’nu başından beri önemsediklerini ve sorumluluklarının gereğini yerine getirdiklerini vurgulayan Turhan, şöyle devam etti: “Yine bu hatta taşımacılık faaliyetlerinin en etkin şekilde gerçekleştirilmesini de oldukça önemsiyoruz. Bu dev proje açısından Bakü-Tiflis-Kars Demir Yolu Hattı’nın 30 Ekim 2017’de hizmete açılmasının çok anlamlı bir dönüm noktası olduğunu özellikle hatırlatmak isterim. İmzasını atacağımız, Halkalı-Kapıkule Demir Yolu Hattı Çerkezköy-Kapıkule kesimiyle hattın yük taşıma kapasitesi önemli oranda artacak. Bu kesimin yapımı için 275 milyon Euro AB hibesi kullanacağız.”
Konuşmaların ardından Bakan Turhan ile AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger’in şahitliğinde Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Erdem Direkler, AB Sosyal ve Ekonomik Kalkınma Bölüm Başkan Yardımcısı Tibor Sztaricskai ile Kolin İnşaat Yönetim Kurulu Üyesi Celal Koloğlu tarafından sözleşme imzalandı.
Türkiye AB için kilit ortak
Törende konuşan Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger, “Türkiye, AB için çok önemli, kilit bir ortaktır. Türkiye’nin stratejik olarak önemli bir komşu olduğunu hatırlatmak isterim” dedi. Demir yolu alanında verilen bu desteğin AB olarak Türkiye’ye sundukları genel destekler açısından önemine dikkati çeken Berger, “AB dışında tek seferde verilen en büyük hibe projesi sözleşmesi Türkiye’ye tahsis edilmiş durumda. Gelecekte de benzer projelerin gerçekleşeceğine eminim” ifadesini kullandı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürü ve Program Otoritesi Başkanı Erdem Direkler, Sultan 2. Abdülhamit ile başlayan, Mustafa Kemal Atatürk ile devam eden ‘ülkeyi demir ağlarla örme’ ülküsünün, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının 2003’ten itibaren ortaya koyduğu politika ve projelerle yeniden canlandırıldığını söyledi.
153 KİLOMETRE
TCDD Genel Müdürü Ali İhsan Uygun ise törende yaptığı konuşmada yapım sözleşmesi imzalanan toplam 530 milyon Euro sözleşme bedelli Halkalı-Kapıkule Demir Yolu Hattı’nın 153 kilometrelik Çerkezköy-Kapıkule kesiminin finansmanında da 275 milyon Euro IPA hibe fonu kullanılacağını anlattı.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.