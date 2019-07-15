Demokrasimiz kazandı

Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Orhan Aydın: 15 Temmuz’un hedeflerinden biri de 13 yıldır istikrarlı bir şekilde büyüyen Türkiye ekonomisiydi. Öyle ki Türkiye ekonomik büyüme performansı, artan refah seviyesi, özellikle dış yatırımlar için cazibe merkezi olmasıyla sürekli yükselen bir grafik çiziyordu. Ne var ki darbe teşebbüsü sonrası yerinde alınan kararlarla darbenin ekonomiye etkileri zayıflatılmaya çalışılsa da, Türkiye aleyhine bu durumu fırsata çevirmeye çalışan zihniyetler tarafından ülkemiz aleyhinde bulunulan kara propagandalar ile darbe teşebbüsünün ekonomimize belirli bir oranda etkisi olmuş, ülkemiz 20 milyar dolara yakın bir kayıp yaşamıştır. Ülkemiz adına kara propagandalarını Türkiye düşmanlarının himayelerinde çeşitli platformlarda sürdürmektedirler. Darbeci kalıntılarına verilecek en büyük cevap ‘Güçlü Türkiye’ olacaktır.

Kirli planların dönemi artık bitti

Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle: FETÖ’nün tertiplediği hain darbe girişiminin üzerinden tam 3 yıl geçti. Türkiye’nin birlik ve beraberliğine, siyasi ve ekonomik istikrarına yönelik yürütülen operasyonların en acımasız ve en kanlısı olan bu darbe teşebbüsü; bizlere bir kere daha gösterdi ki, Türk milleti darbelere karşı önceki yıllardan farklı olarak topyekûn ortaya koyduğu iradesiyle dur demeyi başarmış, hıyanet içerisinde kirli planlar yapanlara bundan sonra da böyle bir teşebbüsü akıllarına bile getiremeyeceklerini, en vurucu şekilde göstermiştir. 16 Temmuz 2016 sabahı, Türkiye ‘Milli İrade’nin tüm süreçlere hâkim olduğu, bugün ve gelecekte içeriden ve dışarıdan kimsenin artık Türkiye’nin geleceğine, kaderine müdahale etmeye cesaret edemeyeceği bir döneme uyanmıştır. Türkiye demokrasi adına verdiği haklı mücadele, vatandaşından iş dünyasına kadar devam etmektedir.

30 bin CEO’ya mektup gönderdik

CNR Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ceyda Erem: CNR Holding olarak 2016 yılından başlayarak yurt dışı çalışmalarımızı yoğunlaştırdık. Londra ve Dubai’de ofisler açtık. Dünya genelinde tam otuz bin CEO’ya mektup gönderdik. Yabancı gazetelere ilanlar verdik. Datalarımızı yeniledik. Yurt dışında tüm iş birliği içinde olduğumuz kurumlara Türkiye’de ticari hayatta sorun olmadığını anlattık ve bu emeklerimizin karşılığını da aldık.