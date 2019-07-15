Demokrasimiz kazandı
İş dünyası temsilcileri ve STK başkanları 15 Temmuz’da demokrasinin kazandığını belirtti. İş dünyası temsilcileri hain darbe girişiminin ekonomik ayağının birlikte çalışarak bertaraf edildiğini ifade etti.
Demokrasi isteğimizi dünyaya ispatladık
Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak: Türkiye 3 yıl önce iş insanından öğrencisine, gencinden yaşlısına kadar ve her görüşten insanıyla, her bir ferdiyle tek vücut olarak demokrasiden yana olduğunu bir kez daha tüm dünyaya ispatladı. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere devletimizin dik duruşu ve demokrasi çağrısı neticesinde, her zaman olduğu gibi yine birbirimize kenetlendik, zorluğu yine birlikte göğüsledik. Türkiye tarihinin dönüm noktalarından biri olan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü vesilesiyle tüm şehit ve gazilerimizi bir kez daha minnetle anıyoruz ve bir daha böyle günler yaşamamayı diliyor, olmaması için elimizden geldiğince çalışmamız gerektiğine inanıyoruz. DEİK olarak Türkiye’nin ‘ticari diplomasi’ misyonunu üstlenerek çıktığımız bu küresel yolculukta, demokrasi mücadelemizi anlatmaya ve işimizi dünyaya taşımaya devam edeceğiz.
Milletçe uçurumun kenarından döndük
Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Orhan Aydın: 15 Temmuz’un hedeflerinden biri de 13 yıldır istikrarlı bir şekilde büyüyen Türkiye ekonomisiydi. Öyle ki Türkiye ekonomik büyüme performansı, artan refah seviyesi, özellikle dış yatırımlar için cazibe merkezi olmasıyla sürekli yükselen bir grafik çiziyordu. Ne var ki darbe teşebbüsü sonrası yerinde alınan kararlarla darbenin ekonomiye etkileri zayıflatılmaya çalışılsa da, Türkiye aleyhine bu durumu fırsata çevirmeye çalışan zihniyetler tarafından ülkemiz aleyhinde bulunulan kara propagandalar ile darbe teşebbüsünün ekonomimize belirli bir oranda etkisi olmuş, ülkemiz 20 milyar dolara yakın bir kayıp yaşamıştır. Ülkemiz adına kara propagandalarını Türkiye düşmanlarının himayelerinde çeşitli platformlarda sürdürmektedirler. Darbeci kalıntılarına verilecek en büyük cevap ‘Güçlü Türkiye’ olacaktır.
Kirli planların dönemi artık bitti
Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle: FETÖ’nün tertiplediği hain darbe girişiminin üzerinden tam 3 yıl geçti. Türkiye’nin birlik ve beraberliğine, siyasi ve ekonomik istikrarına yönelik yürütülen operasyonların en acımasız ve en kanlısı olan bu darbe teşebbüsü; bizlere bir kere daha gösterdi ki, Türk milleti darbelere karşı önceki yıllardan farklı olarak topyekûn ortaya koyduğu iradesiyle dur demeyi başarmış, hıyanet içerisinde kirli planlar yapanlara bundan sonra da böyle bir teşebbüsü akıllarına bile getiremeyeceklerini, en vurucu şekilde göstermiştir. 16 Temmuz 2016 sabahı, Türkiye ‘Milli İrade’nin tüm süreçlere hâkim olduğu, bugün ve gelecekte içeriden ve dışarıdan kimsenin artık Türkiye’nin geleceğine, kaderine müdahale etmeye cesaret edemeyeceği bir döneme uyanmıştır. Türkiye demokrasi adına verdiği haklı mücadele, vatandaşından iş dünyasına kadar devam etmektedir.
30 bin CEO’ya mektup gönderdik
CNR Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ceyda Erem: CNR Holding olarak 2016 yılından başlayarak yurt dışı çalışmalarımızı yoğunlaştırdık. Londra ve Dubai’de ofisler açtık. Dünya genelinde tam otuz bin CEO’ya mektup gönderdik. Yabancı gazetelere ilanlar verdik. Datalarımızı yeniledik. Yurt dışında tüm iş birliği içinde olduğumuz kurumlara Türkiye’de ticari hayatta sorun olmadığını anlattık ve bu emeklerimizin karşılığını da aldık.
İş dünyası zorlu mücadeleler verdi
Konutder ve Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Z. Altan Elmas: 15 Temmuz, Türk Milleti’nin boyun eğmez ruhunun diriliş destanıdır; tüm cihana her vakit kenetlendiğimizi, bizi asla ayrıştıramayacaklarını bir kez daha anlattık. 15 Temmuz’un devamı olan ekonomik saldırılara karşı inançla karşı durmaya çalıştık. Siyasi irade ile birlikte iş dünyası olarak Türkiye’nin ekonomisini ayakta tutmaya gayret ettik. Ülke olarak son bir yılı zorlu ekonomik şartlarla geçirdik. Enflasyon, kur baskısı gibi zorlu mücadeleler verdik. İkinci yarıdan itibaren yavaş yavaş piyasalarda rahatlama olacağını göreceğiz. 2020’den itibaren tekrar büyüme ivmesi yakalayacağız.
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