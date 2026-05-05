Türkiye Su Enstitüsü (SUEN) tarafından düzenlenen İUSF, "Su Dirençliliğini Güçlendirmek: İnovasyondan Eyleme" temasıyla Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda panellerle devam ediyor.

Forum kapsamında SUEN Eski Başkanı Prof. Dr. Ahmet Mete Saatçı'nın moderatörlüğündeki "Yüksek Düzeyli İnteraktif Diyalog: Değişen Dünyada Paradigma Değişimi: Suyun ve İstanbul'un Birleştirici Gücü" panelde su krizine yönelik işbirliği konusu ele alındı.

Panelde konuşan, Senegal Su ve Sanitasyon Bakanı Cheikh Tidiane Dieye, su politikalarında küresel ölçekte bir dönüşüme ihtiyaç olduğunu belirterek, risklerin işbirliği fırsatlarına dönüştürülmesi gerektiğini söyledi.

İstanbul'un farklı bölgeleri ve toplumları bir araya getiren bir "su şehri" olduğuna işaret eden Dieye, suyun sınır değil, barış ve dayanışma aracı olarak konumlandırılması gerektiğini anlattı.

Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanlığı Enerji ve Sürdürülebilirlikten Sorumlu Bakan Yardımcısı Abdulla Balalaa da suyun, iklim değişikliği, biyoçeşitlilik, afetlere direnç ve gıda güvenliği gibi kritik alanlarla doğrudan bağlantılı olduğuna dikkati çekti.

Suyun ekonomik ve sosyal kalkınmanın temel unsurlarından biri olduğunun altını çizen Balalaa, "Artık diyaloğun ötesine geçmeli, taahhütlerimizi hayata geçirmeliyiz." dedi.

Dünya Su Konseyi Başkanı Loic Fauchon ise su yönetiminde koruma, sürdürülebilir kullanım ve hizmet sunumunun temel başlıklar olduğunu aktararak, bu süreçte inovasyon, yönetişim ve finansmanın belirleyici rol oynadığını bildirdi.

Fauchon, su alanında somut ve gerçekçi adımlarla ilerlenmesi gerektiğini belirterek, küresel dayanışma çağrısında bulundu.

- "TÜRKİYE SU İŞBİRLİĞİ AÇISINDAN DAHA GÜÇLENDİRİCİ BİR ÇERÇEVE SUNUYOR"

Suudi Arabistan Sudan Sorumlu Bakan Yardımcısı Dr. Abdulaziz bin Muhareb Al-Shibani, İstanbul'un medeniyetleri birleştiren bir nokta olduğuna dikkati çekerek, Türkiye'nin deneyimlerinden faydalanma şansına sahip olduklarını kaydetti.

AGİT Ekonomi ve Çevre Faaliyetleri Koordinatörü Büyükelçi Bakyt Dzhusupov, Türkiye'nin güçlendirici ve stratejik öneme sahip olduğunun altını çizerek, "Türkiye bölgeler arasında bir anahtar bağlayıcı olup, su işbirliği açısından daha güçlendirici bir çerçeve sunuyor. Türkiye son derece önemli bir köprüdür. Teknik çözümleri, politika gündemlerini ve diyalogları bir araya getirmektedir." diye konuştu.

