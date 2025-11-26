Deneyimimize dikkat çektiler: Türkiye asker göndersin veya göndermesin önemli rolde

ABD merkezli bir düşünce kuruluşu Gazze'de faaliyet gösterecek olan Uluslararası İstikrar Gücü'nde yer alması planlanan (ISF) Türkiye'nin etkilerine ilişkin bir analiz yayımladı.

Analizde Uluslararası İstikrar Gücü'nün (ISF) yapısı ve asker katkıları henüz netleşmezken Türkiye'nin ISF'e katılmaya hazır göründüğü kaydedildi.

Türkiye'nin Gazze istikrar misyonuna potansiyel katılım için kara kuvvetlerinin yanı sıra mühendislik, lojistik ve patlayıcı madde imha uzmanlarından oluşan yaklaşık iki bin kişilik bir tugay hazırladığına ilişkin batı basınında yer alan iddiaya analizde yer verildi.

Ateşkes planının garantörleri arasında yer alan Türkiye'nin İsrail tarafından ISF'ten dışlama çabalarının sorunlu olacağı belirtildi.

Türkiye'nin ISF'nin bir parçası olması durumunda Gazze'de neler yapabileceğine ilişkin bilgilere analizde yer verildi.

Türkiye'nin önemli barışı koruma yetenekleri olduğu Gazze tugayı için yaptığı hazırlıkların kapasitesini ortaya koyduğu ifade edildi.

Türkiye'nin birçok ülke tarafından bölgede güvenilir bir aktör olarak görüldüğüne dikkat çekilen analizde, "Türkiye, Gazze'ye asker göndersin veya göndermesin, Gazze'nin istikrarı için önemli. Gazze'deki acil ihtiyaçlar mühendislik gerektiren konulardır: patlamamış mühimmatın temizlenmesi, enkazın kaldırılması, elektrik ve su temini, köprü inşası ve tıbbi tahliye hizmetlerinin iyileştirilmesi... Bunlar, Türk birliklerinin deneyim sahibi olduğu alanlardır. Türkiye'nin en önemli siyasi avantajı, ateşkesin sağlanmasına yardımcı olan ve ateşkesin sürdürülmesinde ve Hamas'ın silahsızlandırılmasında etkili olabilecek Hamas ile olan bağlarıdır. Trump'ın Erdoğan'la olan sıcak ilişkileri göz önüne alındığında, ABD yönetiminin İsrail'in itirazlarını aşmanın ve Türkiye'ye ISF'de bir rol vermenin bir yolunu bulmaya çalışması muhtemeldir" ifadeleri yer aldı.